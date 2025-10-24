Suscribirse

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá para el sábado 25 de octubre: estos son los barrios afectados

También habrá interrupciones de energía en los municipios de Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de octubre de 2025, 3:39 a. m.
La electrificadora adelanta trabajos de preventivos en redes eléctricas.
La electrificadora adelanta trabajos de preventivos en redes eléctricas.

La electrificadora Enel Colombia dio a conocer la lista de los sectores que se verán afectados debido a los cortes de luz que están programados para el sábado 25 de octubre.

Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía. También habrá interrupciones de energía en los municipios de Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca.

Barrios de Bogotá

Localidad de Chapinero

Desde las 4:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 20 – Barrio Chicó Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 0 a carrera 5 – Barrio El Refugio.

Los trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica.
Los trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 30 sur a calle 32 sur – Barrio Provivienda.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 54 sur – Barrio La Picota.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 53 sur – Barrio La Paz.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio San Agustín.

Municipios aledaños

Municipio de Chía

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Fagua – Municipio de Chía.

Municipio de Cajicá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 a carrera 7 entre calle 0 a calle 6 – Municipio de Cajicá.

Municipio de Cota

Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. Parque Empresarial y Comercial Rosalinda – Municipio de Cota.

