Bogotá

Cortes de luz en Bogotá para el sábado 25 de octubre: estos son los barrios afectados

También habrá interrupciones de energía en los municipios de Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca.

25 de octubre de 2025, 3:39 a. m.