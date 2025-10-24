Bogotá
Cortes de luz en Bogotá para el sábado 25 de octubre: estos son los barrios afectados
También habrá interrupciones de energía en los municipios de Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca.
La electrificadora Enel Colombia dio a conocer la lista de los sectores que se verán afectados debido a los cortes de luz que están programados para el sábado 25 de octubre.
Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía. También habrá interrupciones de energía en los municipios de Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca.
Barrios de Bogotá
Localidad de Chapinero
Desde las 4:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 20 – Barrio Chicó Norte.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 0 a carrera 5 – Barrio El Refugio.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 30 sur a calle 32 sur – Barrio Provivienda.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 54 sur – Barrio La Picota.
Desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 53 sur – Barrio La Paz.
Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio San Agustín.
Municipios aledaños
Municipio de Chía
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Fagua – Municipio de Chía.
Municipio de Cajicá
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 a carrera 7 entre calle 0 a calle 6 – Municipio de Cajicá.
Municipio de Cota
Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. Parque Empresarial y Comercial Rosalinda – Municipio de Cota.