Cundinamarca Fest 2025: fechas, artistas y actividades de este festival en el Parque Simón Bolívar

Del 13 al 16 de noviembre de 2025, el Parque Simón Bolívar se convertirá en el epicentro de la diversidad cundinamarquesa con la realización del Cundinamarca Fest 2025, un evento organizado por la Gobernación del departamento que busca reunir en un solo escenario la historia, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el deporte que identifican a la región.

Ya está todo listo para el Cundinamarca Fest 2025. | Foto: Cundinamarca Fest 2025

El festival, que se presenta como una evolución de la tradicional Expo Cundinamarca, ocupará más de 150.000 metros cuadrados del parque y espera recibir a más de 120.000 visitantes durante sus cuatro días.

La programación incluirá experiencias inmersivas en cuatro grandes pabellones temáticos: “De Cundinamarca para el mundo”, dedicado a las exportaciones y al turismo internacional; “Cundinamarca extrema y deportiva”, con simuladores de deportes de aventura; “Cundinamarca biodiversa”, que mostrará los ecosistemas del departamento, y “Hablando de Cundinamarca”, un espacio de diálogo sobre innovación y sostenibilidad.

Cundinamarca Fest 2025 será la segunda semana de noviembre de 2025. | Foto: Cundinamarca Fest 2025

En el marco del Cundinamarca Fest, también hará presencia la reconocida actriz y health coach Estefanía Borge, que llega con una experiencia única para el cuerpo y el alma. Una Master Class gratuita que tendrá lugar el 16 de noviembre, a las 10 a.m.

La oferta gastronómica será otro de los grandes atractivos. Más de 50 restaurantes ofrecerán platos típicos como gallina campesina, fritanga, arepas y carne a la llanera, junto con los mercados campesinos donde los productores de las 15 provincias exhibirán frutas, hortalizas, café, cacao, flores y lácteos.

Hay para todos los gustos. | Foto: Cundinamarca Fest 2025

Habrá también una zona de vivero, talleres para niños, espacios pet-friendly y exhibiciones de artesanías elaboradas en lana, cuero y cerámica.

El componente musical promete ser de primer nivel. El viernes 14 se presentará Jessi Uribe, mientras que el sábado 15 el escenario acogerá a Fonseca, Aterciopelados y Nampa Básico. El cierre, el domingo 16, estará a cargo de Pipe Bueno, Luis Alfonso, Ciro Quiñones y Edgar Montaño.

Cundinamarca Fest 2025 tiene a varias estrellas nacionales. | Foto: Cundinamarca Fest 2025