Dos estudiantes del Colegio Agustiniano Norte de Bogotá están en una UCI tras explosión en una clase: aterrador relato de familiares

“ El seguro estudiantil no cubrió, que porque no tiene convenio con el Hospital Simón Bolívar. Además, que porque el monto de la cobertura es muy bajo para gastos médicos. Le estamos solicitando al colegio que nos dé información del informe que ellos entregaron a las autoridades competentes. Ellos debieron reportar el accidente ; Y que nos regalen copia de ese reporte, así como el dato de la póliza de responsabilidad civil que tiene el colegio”, explicó Romero, quien dijo que, al día de hoy, sigue esperando respuestas del colegio.

“Su pronóstico es reservado”

“Hoy en día ni siquiera sabemos quién es la aseguradora para la póliza de responsabilidad civil. No nos han entregado ni siquiera la copia para poder compulsar todo lo que se viene. Esto es un tema grave. Según las averiguaciones, el colegio ni siquiera reportó ese accidente al 123, ni a los bomberos. La emergencia no ha sido reportada tampoco a la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Salud no tienen conocimiento de esto. Hoy, nuestras hijas son invisibles para el colegio, pare ellos no ha pasado nada”, agregó Giraldo en SEMANA.