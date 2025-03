Exministra Susana Muhamad calificó marcha feminista de “bellísima”, mientras participantes vandalizaban estatua de Galán

“Quiero compartir con ustedes, realmente la belleza de manifestación. Es una de las más grandes manifestaciones feministas que hayamos visto. Yo he estado en varias, pero realmente ha estado bellísima” , se escuchó decir a Muhamad en su video compartido en Instagram, mientras algunas mujeres prendían fuego alrededor de la estatua de Galán.

View this post on Instagram

“Algunas mujeres escogieron la destrucción de bienes”

“No se registraron personas heridas, lo cual es un logro importante, pero sí se registraron actos de violencia y vandalismo. La destrucción de bienes no es una forma válida de manifestarse y empaña el esfuerzo de toda una ciudad por garantizar un 8M en paz. Le he pedido a la @PoliciaBogota y a la @FiscaliaCol priorizar el caso para que se identifique a las responsables de la destrucción de bienes públicos y privados. Como sociedad, tenemos que unirnos en un principio fundamental: destruir bienes públicos, es atentar contra la ciudad, es atentar contra todos. Sin importar quién lo haga, no es aceptable”, indicó Galán.