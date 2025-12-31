Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso de corrupción de la UNGRD

Sandra Liliana Ortiz continuará privada de la libertad mientras avanza el proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que un juzgado de control de garantías descartara que en su caso se hubiera configurado el vencimiento de términos.

En audiencia, la juez 79 analizó el cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal para casos de lavado de activos y determinó que, según esa norma, no se configuraba el vencimiento de términos alegado por la defensa de Ortiz.

Según ese mismo concepto, aunque han transcurrido más de 340 días desde que se presentó la acusación formal el 24 de enero, la juez determinó que 170 de esos días corresponden a aplazamientos y actuaciones de la defensa, incluidos periodos en los que se tramitó una nulidad procesal. Por esa razón, consideró que no se cumplió el término legal requerido para conceder la libertad

En desarrollo...