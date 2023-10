Las nubes no dejaron ver a los bogotanos el eclipse y X se llena de memes: estos son los más divertidos

Hasta las 3:14 de la tarde de este sábado, 14 de octubre, se presentó el eclipse solar en Colombia. El evento astronómico se pudo ver en varios puntos del país. En Bogotá, desde días previos se tenía la esperanza de poder apreciar la unión entre la Luna y el Sol, pero el clima no ayudó.

Precisamente, como suele pasar cuando las situaciones se ‘salen de las manos’, en redes sociales los internautas aprovecharon su ingenio para compartir graciosos memes e imágenes relacionados con el hecho de que los bogotanos no pudieron ver cuando la Luna y el Sol entraron en contacto, mucho menos cuando se separaron.

Los memes sobre el eclipse en Bogotá

Entretanto, un ciudadano de la capital no tuvo de otra que dar su reporte y como no pudo ver nada, optó por consignar en la plataforma de interacción social: “Ya se oscureció, pero para llover”.

Sumado a lo anterior, los noticieros no se salvaron, de modo que algunos televidentes tomaron de ‘parche’ la premisa de que los bogotanos podrían disfrutar del eclipse, pero las nubes no los dejaron.

Los internautas criticaron de manera jocosa que en Bogotá suele hacer sol, pero en el eclipse no. | Foto: X: @dFelipeFR

Pero eso no fue todo. Los seguidores de las redes sociales se atrevieron a hacer una comparación del clima en Bogotá con las fallas que se presentan en un computador cuando no carga una página web. “Error 404: Eclipse en Bogotá, not found”, se lee en Twitter.