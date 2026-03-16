El pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas en Colombia anticipa una reducción general en la intensidad de las lluvias frente a jornadas recientes.

Sin embargo, diversas regiones del país seguirán registrando precipitaciones, algunas de ellas moderadas a fuertes y acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el centro de la región Andina, el Pacífico y el suroriente de la Amazonia.

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Pronóstico nacional para las próximas 24 horas

De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias más significativas se concentrarán en varias zonas del país. Se prevén precipitaciones entre moderadas y fuertes, incluso con descargas eléctricas, en el oriente del Amazonas, Guaviare y Caquetá, así como en áreas del centro de Nariño.

También se esperan lluvias en sectores de la región Andina, especialmente en norte del Tolima, Caldas, Cauca, centro y suroriente de Antioquia, Santander, norte de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca.

En otras zonas del país podrían presentarse precipitaciones de menor intensidad, entre ligeras y moderadas.

Este escenario abarcaría sectores de Chocó, Huila, Vaupés, Putumayo, sur de Bolívar, Norte de Santander, Vichada y Guainía, además de algunos de los departamentos ya mencionados.

En contraste, varias regiones mantendrán condiciones secas o con muy baja probabilidad de lluvia. Entre ellas se encuentran Casanare, Arauca, La Guajira, Magdalena, norte de Bolívar, Sucre, Atlántico, norte de Córdoba y algunos sectores del Meta, donde predominarán cielos despejados o parcialmente nublados.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico indica tiempo seco y cielo despejado, condiciones que podrían favorecer las actividades turísticas y marítimas en la zona.

No obstante, las autoridades meteorológicas mantienen seguimiento a la evolución de un nuevo frente frío, que podría generar un incremento de los vientos y del oleaje en el archipiélago y en el mar Caribe occidental.

Este sistema frontal podría interactuar con otros sistemas atmosféricos y favorecer lluvias fuertes en la región Caribe entre el 18, 19 y 20 de marzo, por lo que el fenómeno permanece bajo monitoreo para evaluar su evolución en los próximos días.

En las principales ciudades del país, el comportamiento del clima será variable durante la jornada.

En Barranquilla, se prevé tiempo seco durante todo el día, con cielo entre despejado y ligeramente cubierto y una temperatura máxima cercana a los 33 °C.

Para Cartagena, el panorama será similar, con predominio de tiempo seco y cielo entre despejado y parcialmente nublado. La temperatura máxima estimada será de 31 °C.

En Medellín, las condiciones serán más inestables. Se espera cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la jornada, especialmente en horas de la tarde y la noche. La temperatura máxima rondará los 27 °C.

En Tunja, el pronóstico indica cielo entre ligera y parcialmente nublado, con posibles lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 18 °C.

Para Bucaramanga, se prevé cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas hacia el final de la tarde y durante la noche, con temperatura máxima cercana a los 28 °C.

En Cali, el reporte señala cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras a moderadas en la tarde, con una temperatura máxima de aproximadamente 30 °C.

El pronóstico meteorológico prevé lluvias moderadas y tormentas eléctricas en varias zonas del país durante las próximas 24 horas. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Pronóstico del tiempo para Bogotá este 16 de marzo

El pronóstico para Bogotá, entregado por la meteoróloga Claudia Torres en el marco del convenio Ideam-Idiger indica una jornada con lluvias intermitentes en varios sectores de la capital.

Durante la mañana se esperan lloviznas y lluvias ligeras, principalmente en zonas del norte, oriente y centro de la ciudad.

En la tarde, el pronóstico señala lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores de Bogotá, con mayor intensidad en zonas del norte y occidente.

Las precipitaciones más fuertes podrían presentarse en áreas de las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá.

La temperatura máxima estimada será de 20 °C, mientras que en la noche se prevén condiciones secas con nubosidad variable sobre la capital.