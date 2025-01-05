Ojo: Así será el pico y placa regional para entrar a Bogotá este lunes festivo 6 de enero

Este lunes festivo 6 de enero, Bogotá implementará una nueva medida de Pico y Placa regional para regular la entrada de vehículos a la capital. La medida estará en vigor entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m., y afectará a los vehículos que circulen por las principales vías de acceso.

Los conductores deben estar atentos a las restricciones, que se basarán en el número final de la placa de su vehículo.

Restricciones según el número final de la placa

La Alcaldía de Bogotá ha establecido que entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos cuya placa termine en números pares (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., en cambio, los vehículos con placas que finalicen en números impares (1, 3, 5, 7 y 9) serán los únicos autorizados a entrar a la capital.

Esta medida tiene como objetivo principal reducir la congestión vehicular en las principales arterias de acceso a Bogotá, contribuyendo a mejorar la movilidad, tanto para los residentes como para los visitantes.

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Corredores afectados por el Pico y Placa regional

El Pico y Placa regional afectará a todos los vehículos que transiten por los nueve principales corredores de ingreso a la ciudad.

Este lunes, se implementará el pico y placa regional en Bogotá, afectando a los vehículos que circulan por los principales corredores de ingreso a la ciudad, como parte del Plan Retorno. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Los residentes de los municipios cercanos y quienes planeen ingresar a Bogotá deberán ajustar sus itinerarios de acuerdo con las restricciones de su placa, para evitar sanciones y garantizar un trayecto más ágil.

Los nueve corredores donde se aplicará el Pico y Placa regional, según señala la Alcaldía de Bogotá, son los siguientes:

Autopista Norte : Desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur).

: Desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur). Autopista Sur : Desde el límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá (sentido sur-norte).

: Desde el límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá (sentido sur-norte). Avenida Centenario (Calle 13) : Desde el río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (sentido occidente-oriente).

: Desde el río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (sentido occidente-oriente). Calle 80 : Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente).

: Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente). Carrera 7 : Desde la calle 245 hasta la calle 183 (sentido norte-sur).

: Desde la calle 245 hasta la calle 183 (sentido norte-sur). Avenida Boyacá - Vía al Llano : Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano (sentido sur-norte).

: Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano (sentido sur-norte). Vía Suba - Cota : Desde el río Bogotá hasta la Avenida Calle 170 (sentido norte-sur).

: Desde el río Bogotá hasta la Avenida Calle 170 (sentido norte-sur). Vía a La Calera : Desde el peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7 (sentido oriente-occidente).

: Desde el peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7 (sentido oriente-occidente). Vía a Choachí: Desde la vía a Monserrate hasta la Avenida Circunvalar (sentido oriente-occidente).

Consejos para planificar el viaje

Para evitar contratiempos y sanciones, se recomienda que los conductores provenientes de zonas aledañas a Bogotá verifiquen el número final de la placa de su vehículo antes de iniciar su viaje. Además, quienes no puedan cumplir con las restricciones del Pico y Placa regional pueden optar por el transporte público o servicios de movilidad privada.

Con esta medida, la Alcaldía de Bogotá busca garantizar una circulación vehicular más fluida durante las horas de mayor afluencia del lunes festivo, contribuyendo a una mejor calidad del tránsito en la ciudad.