Pese a las denuncias por elección de nuevo gerente, Corabastos anunció la conformación de su nueva junta directiva

En medio de la polémica generada por la elección del nuevo gerente, Corabastos anunció este jueves la reconformación de su Junta Directiva. La decisión, tomada en sesión ordinaria, nombró como presidente de ese órgano a Rodrigo Andrés Álvarez y como vicepresidente a Eliseo Millán.

Caravana en Corabastos por el día de la Virgen del Carmen. | Foto: Gezpomotor

Sin embargo, el hecho ocurrió en un entorno cargado de acusaciones en el que, presuntamente, se habría removido irregularmente a la delegada de la Alcaldía de Bogotá de la presidencia de la junta por haberse negado a firmar el contrato laboral del nuevo gerente una vez se percató de que este, al parecer, habría presentado documentos alterados.

Más exactamente, la controversia surgió a raíz del nombramiento, con respaldo del Gobierno Nacional, de David Martínez Carrillo como nuevo gerente, tras la remoción de Francisco Javier Salcedo el pasado 2 de julio.

Corabastos | Foto: Instituto Distrital de Turismo

La delegada de la Alcaldía de Bogotá en la Junta Directiva y hasta entonces presidenta del órgano, Carolina Chica Builes, se negó a firmar el contrato de vinculación del nuevo gerente, alegando inconsistencias documentales evidentes.

En particular, el certificado de antecedentes disciplinarios presentado por Martínez Carrillo contenía una fecha de emisión diferente a la real; el oficial de cumplimiento alertó que la Rama Judicial confirmó la alteración del documento.

Por negarse a avalar esta contratación, Chica fue destituida del cargo de presidenta de la junta en la sesión del 27 de agosto. El propio alcalde Carlos Fernando Galán rechazó públicamente la decisión, calificándola como preocupante y advirtiendo que la transparencia es un principio irrenunciable en Corabastos. “Cualquier sospecha debe enfrentarse con determinación”, advirtió, anunciando que evaluará medidas para que las autoridades investiguen lo sucedido.

Javier Salcedo Caycedo, exgerente de Corabastos. | Foto: Corporación de Abastos de Bogotá

Pero la elección de la nueva junta directiva no es gratuita. De acuerdo con lo denunciado por la delegada de la Alcaldía de Bogotá, una vez se produjo su salida de la junta, los demás miembros de ese órgano procedieron a una reconformación en la que nombraron como presidente provisional a uno de los delegados del Gobierno Nacional, quien fue el encargado de firmar el nombramiento del nuevo gerente. Gerente que contaba, en su elección, con los votos de los delegados del gobierno Petro.

Aun así, y bajo ese manto de duda suscitado por las denuncias de la alcaldía de Bogotá, Corabastos ayer ratificó el nombramiento de su nueva junta directiva, asegurando que todas las decisiones de la corporación “se adoptan bajo los principios de buena fe, respeto, garantías procesales y constitucionales y serán comunicadas de manera oportuna, formal y únicamente mediante los canales oficiales”.