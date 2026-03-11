La temporada de Semana Santa es uno de los periodos del año con mayor movilidad de viajeros en Colombia. Durante estos días festivos, miles de personas salen de la ciudad de Bogotá hacia diferentes destinos turísticos, religiosos o familiares, lo que incrementa la actividad en terminales de transporte, aeropuertos y carreteras.

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Ante este aumento en los desplazamientos, las autoridades sanitarias y organismos de salud pública suelen emitir recomendaciones preventivas para evitar problemas médicos durante los viajes. Estas medidas buscan reducir riesgos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, picaduras de insectos o condiciones climáticas diferentes a las de la capital del país.

La Secretaría de Salud, en la vocería de su subsecretario, Julián Fernández, ha entregado una serie de recomendaciones para quienes planean salir de Bogotá durante la Semana Santa. Entre las principales sugerencias se encuentra revisar el estado de vacunación antes de viajar, especialmente si el destino se encuentra en zonas donde existe riesgo de enfermedades como la fiebre amarilla. Según las autoridades, esta vacuna debe aplicarse al menos diez días antes del viaje para garantizar su efectividad.

Secretaría de Salud hace hincapié en la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla. Foto: Getty Images

La alerta sanitaria se produce luego de que la Secretaría de Salud confirmara que, en los primeros 25 días de 2026, tres bogotanos fallecieron a causa de la fiebre amarilla tras viajar a zonas de riesgo sin estar vacunados.

El Distrito también recomendó revisar el esquema de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa con brotes activos en diferentes países, lo cual ha generado preocupación dentro de los organismos de control.

Otro de los aspectos clave señalados por las autoridades sanitarias es la importancia de llevar consigo el documento de afiliación al sistema de salud o un seguro médico, lo que permitiría acceder a atención en caso de emergencias o eventualidades médicas durante el viaje.

Es importante ser cuidadoso con la alimentación y la ingesta de agua durante los desplazamientos. Las autoridades aconsejan consumir únicamente agua tratada o embotellada y verificar el estado de los alimentos, especialmente cuando se viaja a lugares con climas cálidos o donde la cadena de frío puede verse afectada.

Asimismo, los expertos recomiendan protegerse de las picaduras de insectos, particularmente en regiones tropicales donde circulan enfermedades transmitidas por mosquitos. Para ello se sugiere utilizar repelentes, vestir ropa de manga larga y emplear mosquiteros cuando sea necesario, medidas que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades como el dengue u otras infecciones transmitidas por vectores.

Planificar el viaje con antelación es una clave para evitar riesgos de salud. Foto: Getty Images

El cuidado frente a la exposición solar también forma parte de las recomendaciones. Las autoridades aconsejan utilizar protector solar con factor igual o superior a 30, gafas con filtro UV y ropa adecuada, especialmente cuando se visitan destinos de clima cálido o se realizan actividades al aire libre durante largos periodos.

Además de las medidas relacionadas con la salud, las autoridades insisten en que los viajeros planifiquen con anticipación sus desplazamientos y estén atentos a las recomendaciones oficiales durante esta temporada. La alta movilidad que se registra en Semana Santa, comúnmente, genera aglomeraciones en terminales y sitios turísticos, por lo que la prevención y el autocuidado se consideran claves para evitar contratiempos.