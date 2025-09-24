Pilas, estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este jueves 25 de septiembre

La electrificadora Enel Colombia dio a conocer la lista de los barrios de Bogotá que se verán afectados este jueves, 25 de septiembre, ante los cortes de luz programados.

La entidad también reportó que los municipios de Soacha y Cota, en Cundinamarca, también tendrán suspensiones de energía este día debido a trabajos en las redes eléctricas.

Estos son los cortes de luz

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 37 Sur a calle 39 Sur – Barrio Villa Mayor Oriental.

El servicio de energía eléctrica se interrumpe como medida de seguridad para el personal que interviene la infraestructura. | Foto: Essa.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 66 a carrera 68 – Barrio José Joaquín Vargas.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 63 a calle 66 entre carrera 27 a carrera 29 – Barrio La Paz.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 25 a carrera 27 – Barrio Siete de Agosto.

Localidad de Bosa

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 56 Sur a calle 58 Sur – Barrio Olarte.

Localidad de Chapinero

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 97 a calle 99 – Barrio Chicó Norte II Sector.

Localidad de Engativá

Desde las 11:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. De la calle 68 a calle 71 entre carrera 117 a carrera 121 – Barrio La Faena.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:45 a. m. De la calle 35 Sur a calle 37 Sur entre carrera 7 Este a carrera 9 Este – Barrio San Vicente.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 15 a calle 17 – Barrio Veracruz.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 5 a carrera 7 entre calle 1 a calle 3 – Barrio El Rocío.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 188 a calle 190 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio Tibabita.

Localidad de Usme

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 96 Sur a calle 98 Sur entre carrera 4 Este a carrera 6 Este – Barrio El Nuevo Portal.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha – Comuna 4, Cundinamarca

Desde las 6:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 45 Este a carrera 50 Este entre calle 37 a calle 41 – Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista.

Municipio de Cota, Cundinamarca