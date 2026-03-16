Bogotá

Pronostican lluvias intermitentes en Bogotá durante la jornada de hoy 16 de marzo

El reporte meteorológico advierte que la capital tendrá precipitaciones ligeras durante la mañana y lluvias de mayor intensidad en la tarde, especialmente en el norte y occidente de la ciudad.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

16 de marzo de 2026, 7:32 a. m.
El pronóstico oficial prevé lluvias intermitentes en Bogotá durante la jornada, con mayor intensidad en horas de la tarde.
El pronóstico oficial prevé lluvias intermitentes en Bogotá durante la jornada, con mayor intensidad en horas de la tarde. Foto: Getty Images

El pronóstico del clima para Bogotá indica que este lunes la ciudad experimentará una jornada con lluvias intermitentes y nubosidad variable.

De acuerdo con el reporte emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger, se esperan precipitaciones en diferentes momentos del día, con mayor intensidad hacia la tarde.

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Lloviznas y lluvias en la mañana

Según la información oficial entregada por la meteoróloga Claudia Torres, durante las primeras horas del día se prevén lloviznas y lluvias ligeras en varias zonas de la capital.

Estas precipitaciones se concentrarían principalmente en sectores del norte, oriente y centro de Bogotá, donde la nubosidad podría favorecer episodios de lluvia intermitente a lo largo de la mañana.

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Las condiciones se mantendrán con cielo mayormente nublado en algunos sectores de la ciudad, mientras que en otros podrían presentarse intervalos de nubosidad variable.

Lluvias más intensas en la tarde

Para las horas de la tarde, el pronóstico señala lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores de la ciudad.

Las precipitaciones más fuertes podrían registrarse en zonas del norte y occidente de Bogotá, especialmente en áreas de las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá, donde se espera mayor acumulación de lluvia.

Estas condiciones responden a la presencia de nubosidad que se desarrollará a lo largo del día y que favorecerá episodios de precipitación en distintos puntos de la capital.

El clima en la capital estará marcado por cielo cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.
Lluvias ligeras y moderadas se esperan en varios sectores de Bogotá durante la tarde, especialmente en el norte y occidente de la ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Temperatura y condiciones para la noche

El reporte meteorológico estima que la temperatura máxima en Bogotá alcanzará los 20 °C durante la jornada.

En cuanto a la noche, el pronóstico indica condiciones secas con nubosidad variable, lo que podría generar un ambiente más estable en la ciudad luego de las lluvias registradas durante el día.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y a los reportes oficiales, especialmente en zonas donde las lluvias puedan generar encharcamientos o afectaciones en la movilidad.