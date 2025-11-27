Se pronunció empresa en la que trabaja mujer que al parecer se coló en bus del SITP: anunció drástica decisión

Una mujer protagonizó un momento tenso al interior de un bus del SITP después de que, al parecer, se subiera sin pagar el pasaje, lo que generó que el conductor se negara a seguir con la ruta y esto desató, al mismo tiempo, la indignación de varios de los pasajeros.

Todo quedó registrado en un video que grabó una ciudadana y que muestra la actitud desafiante de la mujer. “Sumercé, bájese”, se le escucha decir a un hombre. Sin embargo, la protagonista se sentó en el piso.

#OPINE. Mujer subió a un bus del SITP de manera irregular por lo que el conductor detuvo la marcha para obligarla a bajar o pagar el pasaje; sin embargo, la colada decidió sentarse en la parte trasera del vehículo y poco le importó que otros usuarios llegaran tarde a sus destinos pic.twitter.com/YALvJEctqH — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 25, 2025

“Haga el favor y se baja, señora. Todos tenemos que trabajar porque a nosotros nadie nos mantiene. Bájese, por favor, todos pagamos un pasaje”, repite la persona que graba. Pese a esto, la mujer siguió sentada y hasta sostuvo que ya había cancelado el pasaje.

A los pocos minutos, las personas le comenzaron a preguntar si es que no le estaban pagando en la empresa para la que trabajaba, ya que en ese momento tenía puesto su uniforme de seguridad.

El video siguió con esta escena por algunos segundos hasta que la protagonista se levantó, pero no se alcanzó a ver qué pasó después. No obstante, el audiovisual se hizo viral y llegó hasta Tecniseg, la compañía de seguridad que la mujer estaba representando con el uniforme que llevaba puesto.

La empresa, ante la controversia que se desató, emitió un comunicado en el que lamentó la situación y reprochó la actitud de la empleada. “No representa los valores, principios ni procedimientos de nuestra organización”, señaló.

“Con más de 25 años de trayectoria, Tecniseg se ha caracterizado por ser una empresa seria, responsable y comprometida con el cumplimiento estricto de todas las normas legales, laborales y éticas”, indicó.

En ese sentido, resaltó que paga puntualmente todas las obligaciones de ley, incluyendo el subsidio de transporte para cada uno de los trabajadores que tienen derecho al mismo. Con esto, según la compañía, busca garantizar siempre una relación laboral justa y transparente.

Por lo mismo, anunció la primera decisión en contra de la protagonista: todo está siendo investigado.

“El hecho registrado es un comportamiento individual, aislado, que está siendo objeto de investigación de carácter disciplinario laboral, para aplicar las sanciones conforme a la normatividad vigente en el reglamento interno de trabajo”, precisó.

Por último, Tecniseg reafirmó que la integridad y el respeto por la ley son pilares fundamentales para la empresa.