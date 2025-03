Tajante respuesta de Petro a Juan Manuel Galán tras reclamo por vandalismo a estatua de su papá: “Su propio hermano, el alcalde”

“Juan Manuel, no me gusta lo que pasa en el Día de la Mujer en contra del homenaje a un hombre que fue un líder muy importante del país y que sus ideas ni fueron escuchadas ni seguidas en Colombia. Es importante que haya muchos homenajes a las mujeres que también hacen la historia del país. La mafia se apoderó del poder. Pero le recuerdo que el guardián de la tranquilidad pública en Bogotá es su propio hermano, el alcalde Bogotá ”, le dijo puntualmente Petro al excongresista Galán.

“ A que demuestren que esta no es una generación violenta ni sectaria, sino una generación consciente, orgullosa de su oportunidad histórica y que no le tiene miedo a asumir responsabilidades en el manejo de los elementos fundamentales del destino nacional. Y llamo a las mujeres para que cambiemos esta sociedad , para que despierte la conciencia colectiva, para que Colombia nos pertenezca a todos, para que integremos a la nación; para que en medio de la diversidad de nuestras regiones, nuestras culturas peculiares que hay en la geografía de Colombia, exista un sentimiento de unidad, patriotismo”, se escucha decir en el video a Luis Carlos Galán, quien fue asesinado a bala el 18 de agosto de 1989 en Soacha.

“Lamentablemente, algunas mujeres escogieron la destrucción de bienes por encima de la manifestación pacífica. No se registraron personas heridas, lo cual es un logro importante, pero sí se registraron actos de violencia y vandalismo. La destrucción de bienes no es una forma válida de manifestarse y empaña el esfuerzo de toda una ciudad por garantizar un 8M en paz. Le he pedido a la @PoliciaBogota y a la @FiscaliaCol priorizar el caso para que se identifique a las responsables de la destrucción de bienes públicos y privados. Como sociedad, tenemos que unirnos en un principio fundamental: destruir bienes públicos, es atentar contra la ciudad, es atentar contra todos. Sin importar quién lo haga, no es aceptable”, dijo el alcalde a través de su cuenta en X.