Unicentro Bogotá cambia su imagen con una novedad que se podrá ver desde las alturas

El centro comercial Unicentro Bogotá inició la instalación de un sistema solar fotovoltaico en sus cubiertas, un proyecto que busca reducir el consumo eléctrico y aportar a la sostenibilidad urbana.

En total, se montarán 792 paneles solares sobre los techos del complejo, una intervención desarrollada en alianza con la empresa Terpel Sunex, especializada en soluciones de energía limpia.

La planta generará alrededor de 473.000 kilovatios hora al año, energía suficiente para abastecer parte de sus áreas comunes. Con ello, se estima una reducción de 103 toneladas de dióxido de carbono anuales, cifra equivalente a la siembra de más de 4.100 árboles. El proyecto se integra a las metas de eficiencia energética que Unicentro ha venido impulsando en los últimos años.

Además de representar un avance ambiental, la apuesta también tendrá impacto económico. Al autogenerar parte de su energía, el centro reducirá costos operativos y garantizará mayor estabilidad frente a las variaciones de tarifas del mercado eléctrico. Los trabajos se realizarán en etapas, con el propósito de no afectar la operación comercial ni el flujo de visitantes.

El proyecto hace parte de un conjunto de estrategias orientadas a modernizar la infraestructura de Unicentro Bogotá y adaptarla a los nuevos estándares de eficiencia energética.

Las obras se ejecutan en etapas con el fin de evitar afectaciones en la movilidad interna y el funcionamiento de los locales, aplicando protocolos de seguridad industrial durante el montaje.