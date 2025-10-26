Suscribirse

Gustavo Petro confundió Unicentro Bogotá con Medellín y le echó varias pullas. Así le contestaron

“En la Antioquia que tanto le duele ... el panorama fue igual: soledad y apatía en la consulta que usted promovió”, le contestó el gobernador de Antioquia.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 12:02 a. m.
.
Gustavo Petro confundió Medellín con Unicentro en Bogotá. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Durante todo el domingo, Gustavo Petro envío una serie de trinos sobre la consulta del Pacto Histórico. Desde muy temprano, el primer mandatario anunció que saldría a votar y luego lanzó varios trinos sobre supuestos problemas en la dinámica electoral.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Elecciones 26 de octubre de 2025: Con más de un millón de votos y 17.500 mesas informadas, Iván Cepeda será el candidato presidencial del Pacto Histórico

En uno de esos trinos, por querer enviar una pulla a los paisas se equivocó. El presidente escribió: “Silencios, pero en Medellín no dejan votar, gentes maravillosas. Flores antioqueñas de pura cepa por la democracia y la libertad de Colombia”

El presidente realmente estaba compartiendo una imagen de los puestos de votación de Unicentro en Bogotá. Este punto suele ser uno de los más movidos del país, pero en esta oportunidad se vio bastante solo.

El gobernador de Antioquia le contestó: "Qué difícil resulta para Usted hablar con la verdad: esta imagen es de Unicentro, Bogotá. Ahora bien, en la Antioquia que tanto le duele, con todas las garantías y la logística necesaria, el panorama fue igual: soledad y apatía en la consulta que usted promovió. ¡Impresionante su liderazgo!"

