CONFIDENCIALES
Gustavo Petro confundió Unicentro Bogotá con Medellín y le echó varias pullas. Así le contestaron
“En la Antioquia que tanto le duele ... el panorama fue igual: soledad y apatía en la consulta que usted promovió”, le contestó el gobernador de Antioquia.
Durante todo el domingo, Gustavo Petro envío una serie de trinos sobre la consulta del Pacto Histórico. Desde muy temprano, el primer mandatario anunció que saldría a votar y luego lanzó varios trinos sobre supuestos problemas en la dinámica electoral.
En uno de esos trinos, por querer enviar una pulla a los paisas se equivocó. El presidente escribió: “Silencios, pero en Medellín no dejan votar, gentes maravillosas. Flores antioqueñas de pura cepa por la democracia y la libertad de Colombia”
El presidente realmente estaba compartiendo una imagen de los puestos de votación de Unicentro en Bogotá. Este punto suele ser uno de los más movidos del país, pero en esta oportunidad se vio bastante solo.
Silencios, pero en Medellín no dejan votar, gentes maravillosas. Flores antioqueñas de pura cepa por la democracia y la libertad de Colombia pic.twitter.com/Zm6gSoJUT6— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025
El gobernador de Antioquia le contestó: "Qué difícil resulta para Usted hablar con la verdad: esta imagen es de Unicentro, Bogotá. Ahora bien, en la Antioquia que tanto le duele, con todas las garantías y la logística necesaria, el panorama fue igual: soledad y apatía en la consulta que usted promovió. ¡Impresionante su liderazgo!"