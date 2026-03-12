El clima de hoy jueves, 12 de marzo, en Cali

Este jueves, 12 de marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer un nuevo reporte sobre el clima en la ciudad de Cali y lo que habrá en el departamento de Valle del Cauca. Ha precisado la entidad que se registrarán lluvias de intensidad moderada a fuerte que estarán acompañadas de posibles tormentas eléctricas en varios sectores de la ciudad.

Se pueden presentar lluvias en algunos sectores de Cali. Foto: Montaje con fotos de El País / El País /pantallazo redes sociales

De acuerdo con el Ideam, en varios sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño se van a presentar fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

“Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas. Durante la jornada se han presentado abundante nubosidad y precipitaciones en extensas zonas del centro y sur de la región pacífica y del noroccidente de la región andina”, precisó la entidad.

Es necesario que las personas que residen en la ciudad de Cali puedan tener precaución al momento de movilizarse y así evitar situaciones que lamentar por las lluvias que se puedan presentar. La temperatura máxima será de 29 grados centígrados.