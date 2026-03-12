Cali

El clima de hoy jueves, 12 de marzo, en Cali

El Ideam anunció algunos cambios climatológicos.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 6:37 a. m.
Panorámica de la ciudad de Cali.
Panorámica de la ciudad de Cali. Foto: WIRMAN RÍOS

Este jueves, 12 de marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer un nuevo reporte sobre el clima en la ciudad de Cali y lo que habrá en el departamento de Valle del Cauca. Ha precisado la entidad que se registrarán lluvias de intensidad moderada a fuerte que estarán acompañadas de posibles tormentas eléctricas en varios sectores de la ciudad.

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.
Se pueden presentar lluvias en algunos sectores de Cali. Foto: Montaje con fotos de El País / El País /pantallazo redes sociales

De acuerdo con el Ideam, en varios sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño se van a presentar fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

“Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas. Durante la jornada se han presentado abundante nubosidad y precipitaciones en extensas zonas del centro y sur de la región pacífica y del noroccidente de la región andina”, precisó la entidad.

Es necesario que las personas que residen en la ciudad de Cali puedan tener precaución al momento de movilizarse y así evitar situaciones que lamentar por las lluvias que se puedan presentar. La temperatura máxima será de 29 grados centígrados.

