Este es el impresionante arsenal de guerra incautado en Cali: fusiles, pistolas, miras telescópicas, entre otros

Las autoridades adelantan investigaciones por una supuesta red de tráfico de armas descubierta en el sur de Cali, que presuntamente utilizaba una oficina de asesorías jurídicas como fachada para el acopio y distribución de armamento destinado a grupos delincuenciales.

El hallazgo se produjo en el barrio Gran Limonar, donde la Policía Metropolitana, tras varios meses de labores de inteligencia, allanó una vivienda en la que se encontraron siete fusiles, doce pistolas, sesenta cartuchos de distintos calibres, treinta y dos proveedores, noventa y cinco partes de armas, además de miras telescópicas, supresores de sonido, esposas y documentos presuntamente falsificados para la tenencia y porte de armas de fuego.

Este es el arsenal de guerra incautado en Cali. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Cali

Fuentes policiales señalaron que, al parecer, este sitio funcionaba como un centro logístico clandestino vinculado con redes que proveen material bélico a estructuras criminales urbanas. Ocho personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas una mujer señalada de contactar a los supuestos clientes interesados en tramitar permisos de porte a través de la falsa oficina.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, indicó que la operación habría evitado que las armas llegaran a manos de grupos dedicados al homicidio y al hurto. “Es una acción que se suma a la estrategia para reducir la violencia en la ciudad y fortalecer los procesos de judicialización”, señaló.

De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, la supuesta empresa ofrecía a particulares el trámite de permisos ante las autoridades, un procedimiento que ahora es objeto de verificación por parte de la Fiscalía.

Las autoridades investigan si la estructura desmantelada hace parte de una red de tráfico transnacional, teniendo en cuenta que, hace apenas una semana, se incautó otro arsenal —proveniente de Estados Unidos— en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Aparentemente, el arsenal iba a ser comercializado a grupos ilegales que operan en la ciudad. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Cali