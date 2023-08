Salieron del Cauca centenares de indígenas en una caravana hacia Bogotá para reclamarle al Gobierno por promesas incumplidas.

También hay críticas a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, quien es oriunda de este municipio, señalan que desde que llegó al cargo no ha hecho mucho por Suárez.

“Francia siendo de Suárez no ayuda a su pueblo”; “no se sabe a qué viene tanto Francia Márquez a Suárez y no se ve la gestión, tal vez las ayudas se las estén quedando los de siempre”. Han sido algunos de los comentarios.

La nueva exigencia de Francia Márquez

“Aún no construye un legado político”: análisis de CNN sobre el primer año de Francia Márquez en la Vicepresidencia

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, dijo una persona enterada de la situación que pidió reserva de su identidad, en conversación con SEMANA.