“Aún no construye un legado político”: análisis de CNN sobre el primer año de Francia Márquez en la Vicepresidencia

Este 7 de agosto se cumplió el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez; sin embargo, el tan esperado “cambio”, prometido por la coalición de izquierda, aún no se ha concretado. Y esto no solo se percibe en Colombia, sino desde el exterior, según el análisis de CNN en Español . Más ahora que escándalo tras escándalo sacuden al Gobierno.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Para CNN, la vicepresidenta Francia Márquez “aún no construye un legado político”. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Si bien su objetivo es ‘solucionar graves problemas como el de la pobreza’, este ministerio no está en funcionamiento debido a temas de burocracia estatal: no fue creado sino hasta enero de este año y recién el 30 de junio Márquez fue posesionada por Petro como ministra de Igualdad y Equidad. Hasta el momento no se conoce dónde operará ese Ministerio”, señala CNN.