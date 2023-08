“No es cierto que dichas exigencias las haga la vicepresidenta”: oficina de Francia Márquez responde a controversia sobre uso de ambulancia de Cali en su casa en Dapa

Este medio también se comunicó con la Vicepresidencia para obtener una respuesta sobre lo ocurrido; sin embargo, no se recibió ningún tipo de comunicación por parte de la autoridad o la vicepresidenta Francia Márquez. Ante la revelación de estas solicitudes y el artículo publicado por SEMANA, la Vicepresidencia de la República, ahí sí, emitió una respuesta.

En un comunicado, aseguran que no es la vicepresidenta Francia Márquez quien realiza las solicitudes o exigencias de acompañamiento con ambulancia, sino que es la Jefatura para la Protección Presidencial la encargada de evaluar los riesgos y realizar los requerimientos necesarios. Además, afirman que “no es cierto que dichas solicitudes o “exigencias” las haga la vicepresidenta, como tampoco que ella pase todos los fines de semana en su casa en Dapa y mucho menos que un vehículo-ambulancia esté las 24 horas parqueado al servicio de su familia”.

“Los vicepresidentes sí requieren acompañamiento de ambulancia y no se trata de una “exigencia” sino de una medida de acuerdo a normas vigentes. La evaluación de los riesgos está en manos de los equipos de seguridad, quienes determinan en últimas los procesos y la logística a seguir. Por los antecedentes, amenazas y atentados, todas las visitas a territorio que hace la vicepresidenta Francia Márquez Mina son consideradas como de “alto riesgo”, afirmaron por medio del comunicado.

“Cada semana nos pide una ambulancia”

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, dijo una persona enterada de la situación que pidió reserva de su identidad, en conversación con SEMANA.