Mamá de joven militar, que murió tras caer de un piso 18 en Cartagena, soltó revelador detalle: “Estaba tratando de alejarse de alguien”

Tras más de un mes de la muerte de Leidy Vanessa Benítez, quien prestaba sus servicios en el Ejército Nacional y murió en extrañas condiciones tras caer de un piso 18 en Cartagena, se conocieron nuevos detalles que podría darle un giro a la investigación.

El pasado 16 de octubre, la militar de 24 años, que estaba próxima a terminar su servicio, perdió la vida al caer del edificio Urbin 48, ubicado en el barrio Torices. La investigación se dirigió como un posible suicidio.

Sin embargo, esta hipótesis podría cambiar tras el revelador detalle que soltó la mamá de la joven oriunda de Bogotá en el medio Q’Hubo, donde mencionó por qué su hija estaba en Cartagena.

“Mi hija estaba prestando su servicio militar en la localidad de Puente Aranda; prácticamente vivía allá y, cuando salía de permiso, venía a visitarnos. Como ya estaba próxima a terminar su servicio, le dieron vacaciones y decidió viajar a Cartagena con una supuesta amiga. Ella se fue el pasado 11 de octubre cerca de las 10 de la noche”, dijo inicialmente.

La mujer también reveló que tuvo dos llamadas telefónicas de su hija el mismo día de su muerte, donde en la última de ellas la notó algo agitada:

“Sobre las 10:30 a. m. ella habló con su papá y no comentó nada extraño. Luego, cerca de las 2:30 de la tarde, me llamó muy agitada y me dijo que no se sentía bien. La comunicación era muy corta. Escuché varias voces y parecía que algo ocurría, pero ella no respondía claramente. Traté de volver a llamarla, pero no contestó más. En la noche, me informaron que había muerto”.

Cartagena de Indias | Foto: Alcaldía de Cartagena

La mamá de la víctima mencionó que viajó a Cartagena y conoció en video los últimos pasos que habría dado supuestamente Leidy Vanessa, horas antes de la tragedia.

“En los videos se ve que mi hija estaba tratando de alejarse de alguien. Ella estaba hospedada en el piso 19, pero supimos que antes había estado en el piso 23 con dos extranjeros y la amiga con la que viajaba”.

La mujer habló con la amiga de su hija, quien le dijo que “se la había metido un espíritu”, pero ella rechazó esa versión y contó en el mencionado medio que ella “tiene muy mala reputación”.