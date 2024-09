Olmedo López y su lealtad al M-19: esta fue su exótica confesión en la Corte Suprema sobre el plan de corrupción en la UNGRD

Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), estuvo en un complejo interrogatorio en la Corte Suprema de Justicia, una sesión que reveló otra confesión del exfuncionario hoy preso por este escándalo de corrupción. López contó por qué siguió la orden de Carlos Ramón González sin refutar y no le contó al presidente Gustavo Petro de la trama corrupta que estaban tejiendo. Todo tiene que ver con el pasado político de los tres en el partido ADM-19, la jefatura de González desde hace más de tres décadas, y la innegable cercanía del entonces director del Dapre con el mandatario.

El exdirector, ahora testigo de la Fiscalía, estuvo acorralado por una ráfaga de preguntas que lanzaron los abogados del expresidente del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle. Lo cuestionaron, le reclamaron la verdad y le recordaron que estaba bajo la gravedad del juramento. Olmedo, de manera pausada, casi congelado por segundos, respondió las dudas y reveló detalles políticos del escándalo.

Magistrado: Ante la propuesta o la orden, como dice usted que le emitía Carlos Ramón González, para que según usted sobornara a unos congresistas, considerando su experiencia en luchas sociales y estar matriculado en un partido que se suponía para el cambio, ¿usted no se mostró reacio al acatamiento de esa orden?

Olmedo López: Pues quien me daba la orden había dado la misma lucha nuestra, en los años anteriores, había caminado en el mismo movimiento político (ADM-19) y el convencimiento de la orden de Carlos Ramón González pues no me llevó siquiera a criticarla… Eso era fundamental para el crecimiento político y afianzar el proyecto.