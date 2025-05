Sospechosas fallas en las cámaras de la Casa de Nariño: las grabaciones son una prueba clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Y aunque en la diligencia, por insistencia de la Fiscalía, se recaudó un robusto material de las cámaras, las dudas están puestas sobre la mesa por una posible pérdida de valiosa información y hasta una presunta manipulación de esta evidencia requerida para probar los oscuros acuerdos que esta semana pusieron tras las rejas a Iván Name y Andrés Calle , expresidentes del Congreso.

Este aspecto es clave si se tienen en cuenta las relevaciones hechas por Ortiz a SEMANA en las que, con pruebas en mano, reveló que los 3.000 millones de pesos que le entregó al expresidente del Senado Iván Name también tenían como finalidad concretar la elección del Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional.

Las fallas

En referencia a la Casa de Nariño, señala un documento de marzo de 2024, dirigido al coronel Feria: “Los eventos registrados por las cámaras de seguridad internas y externas instaladas en los diferentes puntos de la Casa de Nariño y Vicepresidencia no se están almacenando y/o guardando en los respectivos servidores, lo que impide consultar y verificar los hechos que se presentan en las instalaciones presidenciales; es de anotar que ya se han registrado diferentes novedades y no ha sido posible establecer visualmente por medio de las grabaciones de las cámaras de seguridad lo acontecido en los diferentes incidentes, ya que las mismas no guardan la información de forma permanente e ininterrumpida”.