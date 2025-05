“No hay pruebas”, la defensa de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, insistió en su inocencia

La captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, y de Iván Name, expresidente del Senado, se convierte, de plano, en la más importante en el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La defensa de Calle aseguró que su cliente es inocente y no descarta interponer los recursos de ley para tumbar la decisión que lo envió a la cárcel.

El abogado, Billy Torres, dijo que no hay pruebas del supuesto préstamo de Sneyder Pinilla o de los 1.000 millones de pesos que supuestamente le llevaron a Andrés Calle en la ciudad de Montería, el supuesto soborno con dineros de la UNGRD.

La defensa de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, aseguró que no hay pruebas en contra de su cliente. Insisten en su inocencia. Calle pasó la noche en las celdas del búnker de la Fiscalía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iFbdKxTYyz

“Hoy no tenemos ninguna evidencia del supuesto préstamo que el señor Sneyder dice que hizo en el mes de octubre, hoy no tenemos ninguna evidencia de un envío de dinero a Montería, hoy no tenemos ninguna evidencia de una entrega de dinero al señor Calle y hoy tampoco tenemos ninguna evidencia relacionada, más que un simple hecho del cumplimiento de un deber funcional”, explicó el abogado Torres.