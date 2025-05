Para la Corte Suprema de Justicia existen indicios suficientes para inferir que Iván Name y Andrés Calle recibieron en octubre de 2023 millonarios recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con fines políticos y electorales.

Corrupción en la UNGRD: así fue la entrega de los tres mil millones de pesos al senador Iván Name

La Sala de Instrucción le ordenó a la Mesa Directiva del Congreso que proceda a la suspensión de Name y Calle de sus funciones legislativas.

La indagación contra Name y Calle tiene su génesis en una explosiva entrevista dada por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla a SEMANA, en mayo de 2024.

Pinilla entregó detalles sobre la forma en cómo se le entregaron cuatro mil millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes: “tres mil millones para Name; mil millones para Calle”.

Las pruebas de Sandra Ortiz contra Iván Name: la plata habría tenido como objetivo agilizar la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional

Como lo reveló SEMANA, Sandra Ortiz le entregó pruebas a la Fiscalía y señaló que los 3.000 millones de pesos para Name tuvieron como finalidad que él agilizara la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Según dijo Ortiz, el dinero se lo entregó, por orden del congresista, a su hijo Iván Leonidas Name Ramírez, en octubre de 2023.

El cónclave

En una reunión, que no duró más de tres minutos, se fijó la forma en cómo se iba a realizar la entrega de los dineros para los senadores.

¿Cómo se hizo la entrega del dinero?

Sneyder Pinilla relató claramente cómo fue la entrega del dinero a Name y Calle puesto que él fue la persona que entregó las maletas con el dinero en efectivo a los congresistas.

El 14 de octubre de 2023, recordó, recogió una maleta en Suites Tequendama, en el centro de Bogotá, y donde vivía Sandra Ortiz. En una de las camionetas blindadas de la consejera presidencial se trasladó hasta el sector de Unicentro para entregarle 1.500 millones de pesos a Iván Name.

“Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, explicó Sneyder Pinilla.