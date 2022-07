Estación Espacial Internacional se podrá ver este lunes desde Medellín: este es el horario

La Estación Espacial Internacional (ISS), que se lanzó en el año 1998 y que lleva 24 años en el espacio, pasará por Medellín este lunes 11 de julio, así lo informó el Planetario de la capital de Antioquia, además indicó que se verá como un punto blanco y brillante.

“Saldrá por el suroriente a las 7:08 p.m. La veremos casi sobre nuestras cabezas a las 7:14 p.m. y se ocultará por el noroccidente aproximadamente a las 7:19 p.m.”, informó el Planetario de Medellín en sus redes sociales.

🛰️ Hoy y mañana, 10 y 11 de julio, tendremos dos oportunidades para ver pasos muy brillantes la Estación Espacial Internacional (@Space_Station) sobre Colombia.



En este hilo te contamos las horas exactas para verla desde Medellín o cómo verla desde otras ciudades.🧵👇🏼 pic.twitter.com/BenRoBkjvK — Planetario Medellín (@PlanetarioMed) July 10, 2022

El Planetario además indicó que quienes estén en otras ciudades también la podrán ver por medio de la aplicación Heavens-Above; un sitio web sin fines de lucro desarrollado y mantenido por Chris Peat.

La página está dedicada a ayudar a las personas a observar y rastrear satélites que orbitan la Tierra sin necesidad de equipos ópticos como binoculares o telescopios.

“Proporciona mapas estelares detallados que muestran la trayectoria de los satélites contra el fondo de las estrellas vistas durante un pase. Se presta especial atención a los satélites ISS , Starlink y otros”, se lee en la web de Heavens-Above.

“¿No te parece emocionante ver un punto de luz y saber que allí viajan astronautas a 28.000 km/h?”, escribieron en su cuenta de Twitter.

🤩¿No te parece emocionante ver un punto de luz y saber que allí viajan astronautas a 28.000 km/h? pic.twitter.com/f7uu4zgNjy — Planetario Medellín (@PlanetarioMed) July 10, 2022

Cabe destacar que por ser uno de los objetos más brillantes del espacio, la Estación Espacial Internacional, se puede ver desde la Tierra fácilmente en los amaneceres y atardeceres, cuando la luz del sol está reflejada, pero el suelo y el cielo están a oscuras.

Una de las recomendaciones para lograr una buena foto, es captarla de larga exposición, para que se vea el movimiento de la ISS como un halo de luz que recorre el cielo.

Estudiante de Jamundí, Valle, ganó concurso para ser astronauta de la Nasa por un día

María Alejandra Melo Gray, estudiante de la Institución Educativa Técnica industrial España, grado 10° del municipio de Jamundí, ganó el concurso de la fundación She Is para vivir la experiencia como astronauta en las instalaciones del Space Center de la Nasa en Houston Texas.

La fundación, como lo afirma en su página web, cuenta con una alianza con el Space Center-Houston para impactar la vida de niñas de Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Su objetivo es romper con los paradigmas de pobreza y empoderar, motivar e inspirar a estudiantes como María Alejandra para que sean un ejemplo a seguir.

“Fue bastante chistoso, mi papá que siempre me molesta, un día me habla en tono serio para decirme: hija, ¿qué tal que un día puedas irte a la Nasa? Lo decía, pues siempre me ha apasionado mucho el estudio y averiguar qué hay más allá de la Tierra”, afirmó la estudiante.

María Alejandra, junto a otras ganadoras de América Latina, recibirán formación previa en diferentes temáticas, que ayudarán a vivir mejor la experiencia. La institución y la Secretaría de Educación se han puesto en contacto con la estudiante para acompañarla en los trámites o apoyos que requiera.

Jessica Watkins, primera afroamericana en llegar a la Estación Espacial Internacional

La astronauta de la Nasa Jessica Watkins hizo historia cuando ella y una tripulación se lanzaron al espacio a bordo del SpaceX Dragon, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, en el sur de Estados Unidos.

Watkins se convirtió en la primera mujer afroamericana en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional. Watkins está trabajando junto a los astronautas de la Nasa Kjell Lindgren y Bob Hines, y la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea.

“Hemos alcanzado este hito. Podemos llegar a este momento gracias al legado de aquellos que estuvieron antes “, dijo Watkins. “Hacer parte de eso es sin duda un honor”, expresó.

El equipo en el que está Watkins, denominado Tripulación 4, se unirá al cuarteto de la Tripulación 3, que se acerca al final de su rotación de cinco meses en la ISS (por sus siglas en inglés), así como a tres rusos en el segmento ruso del puesto orbital. Pronto se pautará una fecha para el regreso de la Tripulación 3.

La Tripulación 4 debe realizar cientos de experimentos científicos, incluyendo la investigación en curso sobre el cultivo de plantas sin tierra en el espacio.

Otro consiste en desarrollar una retina humana artificial, aprovechando el entorno de microgravedad de la ISS para ayudar a depositar finas películas de proteínas, capa tras capa.

Esta tecnología “podría llegar a utilizarse para sustituir las células fotorreceptoras dañadas de los ojos y, potencialmente, devolver una visión significativa a los millones de personas que sufren enfermedades degenerativas de la retina”, dijo Heidi Parris, científica de la Nasa.