Anuncian la nueva ‘misión espacial’ de 35 niñas colombianas que irán a la sede de la Nasa

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ecopetrol anunció este miércoles que en total 35 niñas de diferentes regiones de Colombia fueron seleccionadas entre 900 postulaciones para hacer parte de la segunda ‘misión espacial’ del programa ‘Ella es Astronauta’ de la Fundación She IS, que cuenta con el apoyo de la petrolera y les brindará la oportunidad de visitar el Space Center de la Nasa en Houston (EE. UU.) en el segundo semestre de 2022.

Del total, 15 niñas son patrocinadas por Ecopetrol y provienen de: Saravena (Arauca), Uribia (La Guajira), Cartagena de Indias (Bolívar), San Vicente de Chucurí (Santander), Santa María (Boyacá), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), Yopal y Tauramena (Casanare), Puerto Asís (2 niñas) y San Miguel (Putumayo), Neiva y Yaguará (Huila).

En dicha convocatoria estuvieron niñas entre los 9 y los 15 años, las cuales viven en 43 municipios.

En la experiencia de la que harán parte, podrán fomentar su interés por las carreras STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) a través de la visita al centro espacial y mediante módulos de aprendizaje virtual y presencial, y una vez regresen, deberán compartir lo que aprendieron con compañeros de curso, colegio, familia y comunidades.

Estarán en el lugar inmersas por cinco meses, tiempo en el que recibirán cursos, desarrollarán competencias y conocerán casos de éxito que han sido liderados por científicos y astronautas.

De acuerdo con la compañía, cada participante deberá presentar un proyecto de emprendimiento STEAM y recibirá la respectiva certificación que la acredita por haber desarrollado el plan de formación e inmersión durante 5 días en el Centro Espacial.

De igual manera, se integrarán al programa Alumni donde tendrán las oportunidades de seguir aprendiendo y prepararse para acceder a educación superior.

Está previsto que esta segunda misión parta en agosto del 2022 a Houston, Texas, Estados Unidos.

Uno de los casos es el de Juana Estrada Díaz, estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Distrital San Gabriel, que fue una de las elegidas. La joven estudiante de la IED San Gabriel tuvo un encuentro con el alcalde Jaime Pumarejo y la secretaria de Educación, Bibiana Rincón, quienes le hicieron entrega de un equipo de cómputo para complementar su proceso de preparación. La funcionaria exaltó a la estudiante y a su maestro Erquinio Taborda, quien la acompañó en el proceso e incentivó a postularse.

Para el alcalde Jaime Pumarejo, Juana es la representación de que sí se puede y que en las instituciones educativas distritales sí hay talento. “Ha brotado desde abajo, sin darnos cuenta de lo que estaba pasando; esa capacidad de estos niños de asombrarnos, de cada día darnos alegrías y de saber que el futuro de Barranquilla está bien guardado porque serán muchas como ella que nos sigan dando ese norte y ejemplo. Había madera, había con qué, solo había que darles herramientas y cariño”, expresó.

Asimismo, el mandatario distrital exaltó el acompañamiento de los docentes que se llenan de capacidades a través de la oferta de becas del Distrito, siendo esta administración la que mayor número de becas ha destinado para la comunidad educativa: 1.000 para maestros, 5.000 para jóvenes de Universidad al Barrio y alrededor de 4.000 de Inglés para el Trabajo.

De igual manera, viajará María Alejandra Melo Gray, estudiante de la Institución Educativa Técnica industrial España, grado 10° del municipio de Jamundí.

“Fue bastante chistoso, mi papá que siempre me molesta, un día me habla en tono serio para decirme: hija, ¿Qué tal que un día puedas irte a la Nasa? Lo decía, pues siempre me ha apasionado mucho el estudio y averiguar qué hay más allá de la Tierra”, afirmó la estudiante.

Igualmente, contó que “leer sobre planetas es algo que me encanta. Curiosamente, en la noche, estaba junto a mi madre viendo un capítulo del programa Séptimo día, donde mostraban que había mujeres colombianas que lograban ir a la Nasa. Junto a esto, una cuña para estudiantes escolares que quisieran vivir la experiencia. Dije, ¿por qué no intentarlo?”.

Así, empezó a resolver un formulario y avanzar en las fases clasificatorias. Al final, “llena de nervios”, como afirma, realizó la entrevista virtual que finalizaría con el pase directo a la Nasa.