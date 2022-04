Cierre en vía al Llano por accidente de tránsito entre vehículos de carga

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) reportó este miércoles 27 de abril el cierre de la Vía al Llano en el kilómetro 19, tras una choque registrado entre dos vehículos de carga.

Coviandina informó que las autoridades atienden la situación luego de la colisión, que no causó víctimas mortales, se produjo un derrame de combustible.

“Atención: se presenta siniestro vial en el k19+200 choque entre dos vehículos de carga con derrame de combustible. Autoridades atienden la situación, siga las instrucciones que le imparta el personal. Cierre de tránsito vehicular en el sector”, señaló la concesionaria sobre la 1:32 p. m.

Posteriormente, cerca de las 3:00 p. m., Coviandina indicó que continuaba el cierre de la vía, a la espera de la que las autoridades finalizaran labores de limpieza en la zona.

“Continúa cierre en el K19+200, las autoridades realizan labores de limpieza con el fin de poder habilitar lo más pronto posible el tráfico por el sector. Esté atento a las recomendaciones del personal autorizado. Seguiremos informando”, señaló.

La semana pasada, entre el miércoles 20 y el jueves 21 de abril, la vía Bogotá-Villavicencio estuvo cerrada totalmente debido a trabajos y labores de montaje que tienen que ver con la infraestructura del puente peatonal en el municipio de Chipaque, ubicado hacia el oriente de la capital.

¿Qué es lo que piden los ciudadanos que protestan en vía Girón-Bucaramanga?

En otras noticias, decenas de habitantes del sector norte de Bucaramanga salieron el pasado lunes a protestar cansados del mal estado de la vías y el incremento de la inseguridad La comunidad asegura que tanto las autoridades municipales como departamentales han mostrado falta de interés por solucionar estos problemas.

La manifestación se concentró en la vía que conecta al Palenque con Rionegro, Santander, justo entre los sectores de Café Madrid, Paso Malo y Bavaria. Allí, tanto conductores como residentes, con pancartas y arengas, expresaron su inconformismo e indignación porque una vía tan transitada como esta, se ha convertido prácticamente en una “trocha”.

“Necesitamos que nos arreglen la vía para evitar más accidentes, que no nos abandonen. Para poder pasar por acá sin voltearse los buses tienen que bajar a los pasajeros y pedirles que caminen unos metros”, contó uno de los manifestantes.

El plantón fue convocado por el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios del Sector Transporte (Sinalco Guardia Camionera), cuyos líderes sostienen que seguir transitando por esta vía es poner en riesgo la vida, especialmente ahora con la ola invernal que azota el departamento el problema cada día está peor.

“Nos movilizamos pacíficamente después de ejercer el conducto regular, por medio de comunicados y derechos de petición, exigiendo la intervención de la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander e Idesan (en) esta problemática que pone en peligro nuestra vida. Esta problemática lleva años y nada que nos solucionan”, indicó José Luis Prada, líder sindical de Sinalco a la prensa local.

De acuerdo con los líderes del sindicato, el daño en la vía habría iniciado como una falla geológica a la cual le prestaron atención, sino que intentaron tapar con reparcheos.

“Desde hace más de 12 años se está presentando este abandono de la vía, problema que inició como una falla geológica. Pero el Gobierno desatendió totalmente. Esto se ha convertido en un negocio para tres o cuatro personas que lo único que hacen es sacar material del separador y botarlo a la vía, agrandando más el problema”, agregaron.

Son más de 10 kilómetros de doble calzada entre Girón y el Norte de Bucaramanga que se encuentran en pésimas condiciones y que, según los protestantes, no serán intervenidos al parecer por falta de recursos.

“El Gobierno se escuda en que ya no se cobra el peaje de Rionegro, Santander (y) no hay recursos. Pero el peaje lo estuvieron cobrando por más de 15 años y no hicieron absolutamente nada, ya no hay paso ni siquiera para las motos. Esto es un peligro para todos”, sostienen.