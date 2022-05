Con arengas contra Quintero, ciudadanos respaldaron al alcalde (e) de Medellín en jornada electoral

La tensión en Medellín sigue aumentando por cuenta de la suspensión del alcalde Daniel Quintero Calle y el papel que ha desempeñado Juan Camilo Restrepo Gómez como mandatario encargado, misión concedida provisionalmente por la Presidencia mientras avanzan las investigaciones en contra de Quintero por presunta participación en política.

El malestar de la ciudadanía quedó registrado en un video cuando Restrepo Gómez acudió a su mesa de votación, ubicada en las instalaciones de la Universidad EAFIT en la capital antioqueña.

Una vez arribó, pasadas las nueve de la mañana de este domingo, varias personas aplaudieron y mostraron afinidad por el trabajo que ha desempeñado en las últimas semanas en Medellín.

“Que viva nuestro alcalde. Nuestro alcalde. Gracias, señor”, repitieron varias voces, mientras Restrepo hacía su ingreso al campus universitario. De igual manera, otros afirmaron con vehemencia: “Fuera Quintero, abajo Quintero”.

Frente a este recibimiento, Juan Camilo Restrepo respondió: “Gracias, muy amables. Dios los bendiga. Dios bendiga a Medellín”.

Juan Camilo Restrepo sigue al frente de la Alcaldía de Medellín, estas son las razones

Las riendas de la capital del departamento continúan en manos de Juan Camilo Restrepo Gómez, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó tumbar su designación el pasado viernes 27 de mayo.

El juzgado justificó la determinación alegando que el nombrado por el presidente Iván Duque no es miembro del movimiento Independientes, grupo que llevó a la Alcaldía de Medellín a Daniel Quintero, hoy suspendido por presunta participación en política.

Sin embargo, el Ministerio del Interior aclaró que Restrepo Gómez continuará en el cargo, porque Quintero pidió una claridad del fallo que emitió el Tribunal, lo que suspende la medida cautelar hasta que el despacho judicial resuelva las preguntas del mandatario electo.

En el recurso que presentó ese mismo viernes, Daniel Quintero preguntó que si él podía volver al cargo o cómo se iba a seleccionar a su reemplazo mientras avanzan las investigaciones en su contra.

“La aclaración es precisamente cuál debe ser el proceso de nombramiento del alcalde encargado, o si nosotros volvemos al cargo temporalmente mientras el presidente vuelve a nombrar a un encargado. No se refiere en lo absoluto sobre la suspensión, al no referirse a eso no se tiene excusas”, afirmó el alcalde suspendido.

El abogado y diputado de Antioquia, Luis Peláez, explicó que solo queda en firme el acto cuando se resuelva la información solicitada, dado que es importante que los jueces expliquen los efectos de sus decisiones para no cumplirlas de manera errada.

¿Qué sigue?

Una vez se surta ese proceso, el Gobierno nacional deberá designar el reemplazo del alcalde que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular, tal como lo indica la ley 1617 de 2013.

En ese sentido, Iván Duque tendría que escoger entre la terna que envió Independientes el pasado 18 de mayo a su despacho: integrada por María Camila Villamizar Assaf, Jennifer Andree Uribe Montoya y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, miembros del gabinete municipal que armó Daniel Quintero.

No obstante, el Ministerio del Interior reveló que solo hasta el 26 de mayo las candidatas completaron la información requerida para realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de realizar los estudios necesarios para la designación.

SEMANA conoció que la próxima semana, en la Casa de Nariño, iniciará el análisis de las hojas de vida y se citará a una entrevista a las tres mujeres para dar continuidad al proceso de encargo de la Alcaldía de Medellín.

El pedido de la Gobernación de Antioquia

La orden de suspender a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín agudizó la crisis que hay en la capital antioqueña por cuenta del vacío en la gerencia del Distrito. Ante el escenario, la Gobernación le pidió al presidente Iván Duque que acelere el nombramiento de un mandatario encargado.

Para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la situación en Medellín está generando incertidumbre por la ausencia de un líder en la administración de la ciudad, mientras las autoridades definen la situación jurídica de Quintero.

El único que puede estabilizar el desgobierno es el presidente Duque, porque en 2021 la Alcaldía se transformó en un distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Solo UNIDOS saldremos adelante de la difícil coyuntura que hoy por hoy vive Medellín. Aquí mi posición sobre la suspensión del nombramiento del alcalde encargado de Medellín y un llamado urgente al Gobierno Nacional y a toda la institucionalidad. pic.twitter.com/ZYuTPg1Xn2 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) May 27, 2022

En ese sentido, el gobernador le pidió que acelere el proceso de selección, porque Medellín necesita orden. “Solicito al Gobierno nacional que, con la mayor celeridad posible, designe en los términos previstos por la decisión del Tribunal el nuevo encargo en la Alcaldía de Medellín para conjurar la prolongación de una situación que genera incertidumbre”, comentó Aníbal Gaviria.