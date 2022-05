Tres mujeres integran terna que Independientes presentará para sustituir temporalmente a Daniel Quintero

El Movimiento Independientes, con el que Daniel Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín, enlistó a tres mujeres para que lo reemplacen mientras avanzan las investigaciones en la Procuraduría por presunta participación en política.

La terna es encabezada por un grupo de funcionarias que tienen actividad en la administración distrital: Andree Uribe, Camila Villamizar y Karen Delgado.

Uribe tiene a cargo desde el 2020 la Secretaría de Salud de Medellín. Durante su liderazgo la ciudad ha tenido una reducción del 30% en casos de embarazos. Sin embargo, ha sido duramente cuestionada por la estabilidad administrativa de la red hospitalaria pública.

Por su parte, Villamizar encabeza desde marzo la Secretaría de Gobierno, luego de que Esteban Restrepo renunciara para manejar la campaña de Gustavo Petro en Antioquia. Ella promovió la transición de Medellín hacia el distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, ha sido fiel escudera de Quintero, eso quedó demostrado en el primer consejo de gobierno que realizó el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, donde cuestionó la decisión de la Procuraduría y reiteró que el mandatario suspendido es el que cuenta con el aval de la ciudadanía.

Mientras que la abogada Delgado es la secretaria de Suministros y Servicios. Ella ha asumido la implementación de los estándares de contratación pública y la gestión de los bienes de Medellín.

La elección

Los nombres fueron elegidos por los codirectores del Movimiento: Juan Pablo Ramírez y Juan Carlos Upegui, quienes también lideran la estrategia de Petro para sumar votos en los 125 municipios de Antioquia.

Esteban Restrepo, otro peso de la dirección, reveló que la terna fue tomada con base en la hoja de vida de las candidatas. Sin embargo, dijo que “esperamos que Daniel Quintero se reintegre rápidamente a su cargo. En un eventual gobierno de 15 días no queden personas que podrían lanzarse algún estamento de las próximas elecciones”.

La tortuosa sesión del alcalde (e) de Medellín con el gabinete de Quintero. Le dijeron de todo

Luego de la decisión de la Procuraduría de suspender al Alcalde de Medellín por participación en política, este sábado 14 de mayo se realizó la primera reunión del gabinete municipal con el mandatario encargado, Juan Camilo Restrepo.

Cada uno de los secretarios de despacho fue tomando la palabra para explicar sus avances, pero también aprovecharon para defender a Daniel Quintero y enfatizar en que para ellos él es el alcalde de la capital antioqueña.

La primera en hacerlo fue Ana María Villegas, secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, quien destacó los avances de las políticas en esta materia, especialmente con la reducción de los casos de feminicidios y los casos de embarazo adolescente.

“Nuestra ciudad se mantiene en alerta permanente con el tema de violencia basada en género contra las mujeres, igual que la del general Acevedo, pues se mantiene pendiente todo el tiempo de la atención de las mujeres. Las cifras se han reducido considerablemente con respecto a 2019 frente al asesinato de las mujeres y feminicidios”, indicó.

Agregó que “igual seguimos alerta porque el tema de violencias basadas en género no se va a terminar, hasta que haya una transformación cultural que lo permita y en ese sentido vamos a trabajar. Para contarle que la próxima semana y, en esa apuesta por la transformación cultural, tendremos el segundo Festival de salud menstrual”.

“Medellín es la única ciudad de Latinoamérica que destina recursos públicos para promover la dignidad menstrual de las mujeres. La próxima semana vamos a estar en ese evento, sensibilizando en territorio, para que sepa que esa va a ser la agenda de la Secretaría la próxima semana”, dijo.

Antes de cerrar su intervención, Ana María Villegas aprovechó para referirse al suspendido alcalde, Daniel Quintero, y a su esposa, la gestora social, Diana Osorio.

“Nuestro alcalde es Daniel Quintero, nuestra gestora social es Diana Osorio”: Secretaría de la Mujer

“Y pues, sí quiero cerrar mi intervención, si bien solamente nos vamos a referir en adelante a alertas, poner de presente a la gestora social Diana Osorio, que su trabajo ha sido muy relevante con las mujeres. Nuestro alcalde es Daniel Quintero, nuestra gestora social es Diana Osorio y está aquí presente con nosotros, y ella ha tenido un liderazgo muy importante en que Medellín hoy tenga una reducción histórica del 30 % del embarazo adolescente. También contarle que ese es uno de los logros de la Medellín Futura”, sostuvo.

El siguiente en intervenir fue el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, quien le expresó al alcalde (e) Juan Camilo Restrepo su preocupación por sus declaraciones en los medios de comunicación sobre el futuro del gabinete municipal.

“Usted nos dice ‘no estén prevenidos’, pero es que ayer dijiste en los medios de comunicación que la gente te pitaba en los semáforos, que ibas a recuperar la institucionalidad. Hoy nos dijiste en Teleantioquia que nos ibas a declarar insubsistentes si era necesario y en cinco minutos”, dijo.

Sin embargo, Arias destacó los términos en que se desarrollaba el encuentro con los secretarios de despacho de la Alcaldía: “Yo me quedo con la versión que conocí hoy y ojalá que esa versión en privado sea lo mismo en público”.

Además, el secretario aprovechó para pedirle que le planteara al presidente Iván Duque la designación de un alcalde del mismo movimiento político del suspendido Quintero.

“Y ojalá si usted es coherente y dice ‘vea, es que yo los entiendo, yo sé que no es fácil para ustedes, ni pa’mí’... Usted por qué no le dice al presidente Duque, también que usted ha visto que hay personas que defendemos este proyecto, pues que acepte también que el alcalde encargado sea de este gobierno, si es coherente en que usted también se siente mal acá, creo que eso se puede resolver”, señaló.

Durante su intervención, el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, defendió la gestión frente al empresariado de Medellín, especialmente durante la pandemia del nuevo coronavirus y aprovechó para responder a las críticas por la relación de la administración municipal con el empresariado.

“El tejido empresarial de Medellín está compuesto después de la pandemia, casi con 100 mil empresas constituidas y de esas el 98 % del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Junto con ellas hemos venido trabajando fuertemente y evidencia de eso es que hoy, a pesar de la pandemia, tenemos menos desempleo que cuando empezamos la pandemia”, dijo.

Gabinete pide alcalde del mismo partido de Quintero

Añadió que “los jóvenes de la ciudad tenían el 22 % del desempleo antes de pandemia, subieron al 36 % durante la pandemia y hoy están en el 16 %. ¿Por qué es importante decir eso? Porque nosotros jamás hemos abandonado el tejido empresarial de la ciudad, nosotros hemos trabajado con la economía popular, yendo a los barrios llevando innovación, dando oportunidades donde nunca había llegado”.

“No es cierto que nosotros hayamos roto conversaciones con el sector empresarial. Vuelvo y repito: el 98 % del tejido empresarial de la ciudad son estratos 1, 2 y 3 pequeñas y medidas empresas, y con ellos hemos tenido una conversación que finalmente ha resultado en buenos programas y resultados macroeconómicos para la ciudad. Seguimos con esa función empresarial de jamás abandonar las oportunidades empresariales en nuestros barrios populares”, puntualizó.

La tercera funcionaria en intervenir en la sesión del gabinete municipal, encabezada por el alcalde (e) de Medellín, fue la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, quien hizo una defensa de la labor de ese despacho en el cumplimiento de las políticas previstas para ese sector en el Plan de Desarrollo.

“Estoy llevando el mandato de nuestro alcalde Daniel Quintero para transformar la educación en Medellín. Así se llama la línea de nuestro Plan de Desarrollo ‘Transformación educativa’. Son más de 400.000 estudiantes que tiene la ciudad de Medellín, 29.000 de ellos son venezolanos y tienen las mismas oportunidades que todos y todas las estudiantes de Medellín en básica primaria, básica secundaria y media”, dijo.

La funcionaria destacó, así mismo, otro de los programas adelantados en Medellín, “la universalización de la media técnica, un programa que ha sido modelo también para el Gobierno nacional, hoy con 22.000 estudiantes, con doble titulación con esos estudiantes. El Gobierno nacional lo llama doble titulación, realmente es media técnica lo que tenemos con una transición hacia la educación superior, con mi compañero Carlos Chaparro, con la agencia de educación postsecundaria”.

“Fuimos líderes en alternancia cuando la educación estaba en alternancia, reconocidos por el Gobierno nacional y también por gobiernos internacionales. Fuimos los primeros que entramos a presencialidad con todos los maestros. Los maestros de Medellín son 12.000 del sector oficial, 19.000 de toda la educación básica, primaria, secundaria y media”, señaló en su participación.

Añadió: “Estamos en el mes del maestro, reconociéndoles a ellos la gran labor que hacen por la ciudad y cumpliendo un sueño de todos los estudiantes de Medellín, entregándoles un computador a cada uno”.

“Llevamos este sueño de nuestro alcalde Daniel Quintero, vamos cumpliéndolo y estamos comprometidos con la calidad educativa reconocida por el mismo Gobierno nacional del trabajo que estamos haciendo en Medellín Futuro. De esos 22.000 se gradúan unos 10.000. Esos 10.000 estudiantes tienen ya la posibilidad de tener matrícula cero con las tres instituciones de educación superior de la ciudad”, señaló.

Medellín, ejemplo en educación

Finalmente, la funcionaria dijo que se trabaja para evitar que los estudiantes abandonen tanto la educación en colegios y escuelas, como en las universidades.

“Trabajamos por la permanencia educativa. En Medellín no hablamos de deserción, hablamos de permanencia educativa tanto en la educación superior como en la educación básica desde Buen Comienzo, seguimos con la educación básica, pasamos con la educación superior, con toda la articulación con Desarrollo Económico para el talento especializado”, señaló.

Para concluir, indicó: “Trabajamos con la Ciudadela para la Cuarta Revolución Industrial (CATA), que es la ciudadela del aprendizaje. Tenemos un vivero del software y desde Educación lo que estamos haciendo es sembrando la semilla del software para ese gran valle del software que es Medellín”.

Por su parte, el secretario de Cultura Ciudadana, Ávaro Narváez, tras hacer críticas al Gobierno nacional, le pidió respetar la democracia y calificó al suspendido alcalde, Daniel Quintero, como un progresista.

“Gracias a la feria de las flores que muchos de los opositores del gobierno que usted representa intentaron destruir el año pasado en Feria de las Flores, hoy tenemos una economía de la cultura como nunca en este país”, señaló.

Añadió que el reconocimiento a las gestiones culturales a nivel nacional a internacional se ha logrado “gracias a un alcalde progresista que le apuesta a la cultura como transformación de ciudad y a una gestora social como Diana Osorio, que se la ha venido jugando por el festival del cine Miradas para un sector audiovisual que estaba relegado en la ciudad”.

“Como secretario de cultura ciudadana de Medellín, hoy he recibido de muchos colectivos del consejo de cultura de Medellín un mensaje para usted, y el mensaje es que nosotros queremos una democracia completa, una cultura democrática. Yo soy un ser libertario, no liberal, libertario por todos los derechos: a nosotros nos mueve la cultura porque es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor”, concluyó.

“Mi alcalde se llama Daniel Quintero”, director de Sapiensa

En su intervención, el director de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, reconoció que la situación política y administrativa de la capital antioqueña es difícil por la decisión de la Procuraduría General de la Nación.

El funcionario se fue lanza en ristre contra la designación del alcalde (e) por parte del presidente Iván Duque, de quien dijo “violó la Constitución”.

“Quiero manifestarle de manera personal y con mucha fraquesa por mi origen, estamos en una situación muy engorrosa tanto para usted como para nosotros, como usted lo dice, pero usted representa a un presidente que nos agregió de manera abierta violando la Constitucion, que nos tiene en esta coyuntura que esta afectando la ciudad”, señaló.

Puntualizó: “Yo he escuchado los mensajes y creo que efectivamente no merecíamos esta coyuntura que estamos viviendo, pero no fuimos nosotros los que la iniciamos, ni los que tomamos esa inciativa y entonces, Juan Camilo, con el aprecio que siempre le he manifestado y nos hemos profesado, y con mucho respeto, yo quiero decirle que mi alcalde se llama Daniel Quintero”.