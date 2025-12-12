Suscribirse

Cápsula

Impacto ambiental de la moda rápida aumenta durante la temporada navideña, alerta Greenpeace

Según la organización, durante la temporada navideña aumenta la producción y el consumo de ropa y productos plásticos, lo que genera mayor contaminación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 11:28 p. m.
Impacto ambiental de la moda rápida aumenta durante la temporada navideña, alerta Greenpeace
Greenpeace Colombia invita a una navidad más consciente | Foto: © Kevin McElvaney / Greenpeace

Diciembre, tradicionalmente asociado con celebraciones y compras, también se ha convertido en uno de los periodos del año con mayor incremento en la adquisición de ropa y productos plásticos. Este fenómeno, a menudo impulsado por la moda rápida y el deseo de “estrenar” en las festividades, genera un grave impacto ambiental. Greenpeace Colombia, en su campaña de fin de año, hace un llamado a la reflexión colectiva sobre el verdadero costo de estas decisiones y su efecto en la crisis climática, la contaminación por microplásticos y la pérdida de biodiversidad.

Impacto ambiental de la moda rápida aumenta durante la temporada navideña, alerta Greenpeace
Greenpeace Colombia invita a una navidad más consciente | Foto: © Ivan Valencia / Greenpeace

El sector textil es uno de los más contaminantes del planeta. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), entre el 2 % y el 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de esta industria. Además, la fabricación de ropa consume 215 mil millones de litros de agua anualmente y genera cerca del 9 % de la contaminación por microplásticos en los océanos. La producción de ropa ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, pasando de 8,3 kg por persona en 1975 a 15,5 kg en 2023.

“La moda rápida está destruyendo ecosistemas, aumentando la contaminación y utilizando recursos que el planeta ya no puede reponer. Necesitamos un modelo de consumo que ponga la vida en el centro”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

La organización subraya que, para reducir el impacto del sector, es crucial producir menos ropa nueva y adoptar hábitos de compra más sostenibles, especialmente en fechas de alto consumo como Navidad y fin de año. La moda circular, el intercambio, el alquiler de ropa y la reparación de prendas son algunas alternativas que promueven un consumo consciente y responsable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobierno Trump exigiría pruebas de ADN, huellas y escáneres a viajeros que ingresen a Estados Unidos: los casos y a quiénes aplicaría

2. “Solicitaré a la ONU un relator especial”: Petro anuncia acciones tras ataques de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

3. Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

4. Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

5. California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GreenpeaceMedioambiente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.