Impacto ambiental de la moda rápida aumenta durante la temporada navideña, alerta Greenpeace

Diciembre, tradicionalmente asociado con celebraciones y compras, también se ha convertido en uno de los periodos del año con mayor incremento en la adquisición de ropa y productos plásticos. Este fenómeno, a menudo impulsado por la moda rápida y el deseo de “estrenar” en las festividades, genera un grave impacto ambiental. Greenpeace Colombia, en su campaña de fin de año, hace un llamado a la reflexión colectiva sobre el verdadero costo de estas decisiones y su efecto en la crisis climática, la contaminación por microplásticos y la pérdida de biodiversidad.

Greenpeace Colombia invita a una navidad más consciente | Foto: © Ivan Valencia / Greenpeace

El sector textil es uno de los más contaminantes del planeta. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), entre el 2 % y el 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de esta industria. Además, la fabricación de ropa consume 215 mil millones de litros de agua anualmente y genera cerca del 9 % de la contaminación por microplásticos en los océanos. La producción de ropa ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, pasando de 8,3 kg por persona en 1975 a 15,5 kg en 2023.

“La moda rápida está destruyendo ecosistemas, aumentando la contaminación y utilizando recursos que el planeta ya no puede reponer. Necesitamos un modelo de consumo que ponga la vida en el centro”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.