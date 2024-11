En 2016, Instagram, que está a punto de cumplir 10 años, dejó de presentar las fotos por orden cronológico. Es un algoritmo el que las selecciona para que coincidan con las preferencias de cada usuario , según una serie de parámetros que no están claros.

Este estudio está "completamente sesgado", replicó una portavoz de Instagram a la AFP. "El algoritmo analiza el tiempo dedicado a cierto tipo de contenido, las interacciones, y muestra como prioridad" el contenido que atrae a cada suscriptor, pero "no existe una patente que dé prioridad a la desnudez, no tiene sentido".

Mojigatería

"A los algoritmos de Facebook, Instagram y demás no les gusta la desnudez, incluso cuando no tiene nada de pornográfica (...). La foto de (la DJ en la portada) Leslie Barbara Butch no muestra ni sexo ni pezones, pero, obviamente, mucha piel. Demasiada, aparentemente, para las redes sociales", escribió la revista.