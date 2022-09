Ataque en Nueva York: buscan a hombre que apuñaló a una mujer en la mejilla, y a otra golpeó

El Departamento de Policía de Nueva York señaló a un hombre de apuñalar en una mejilla a una mujer, y de golpear a otra, para luego huir de Atlantic Avenue-Barclays Center en las líneas 2-3-4-5. Según las autoridades, el hecho ocurrió sobre las 6 de la tarde.

De acuerdo con New York Post, el sospechoso se acercó a una mujer de 30 años, que estaba en la plataforma del tren 5 hacia el lado norte, para luego cortarle su mejilla izquierda con una navaja. Además, golpeó a otra víctima, de 47 años de edad.

Tal y como lo indican, las mujeres fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención debido a sus heridas. Asimismo, la Policía instó a la comunidad a dar información sobre el paradero del hombre, quien, al parecer, tiene 40 años de edad.

Tal ha sido el aumento del índice de violencia de la ciudad que el Departamento de Policía constantemente les anuncia a los ciudadanos su vigilancia en lugares como el metro.

“El sistema de tránsito de NYC debe ser fiable y debe ser seguro. A medida que Metropolitan Transportation Authority (MTA) aumenta, la gente confía en la Policía de Nueva York. Y ahora, a través de despliegues centrados y patrullas eficientes, la delincuencia en el metro está por debajo de los niveles previos a la pandemia”, señalan.

Sin embargo, los usuarios del sistema de transporte han manifestado lo inseguros que se sienten.

“He dejado de tomar el tren y a partir de ahora cogeré el autobús exprés. Me faltan dos años para jubilarme y no estoy dispuesto a que me golpeen, atropellen o agredan en el metro. Llevo más de 50 años cogiendo estos trenes. Y ya no puedo hacerlo porque no me siento seguro”, manifestó un ciudadano.

Delincuencia disparada en casi todas las categorías, según el último reporte de Policía

La Policía de Nueva York entregó el más reciente reporte sobre criminalidad en la ciudad, en el cual se pudo evidenciar el verano violento e inseguro que han tenido que pasar los ciudadanos este año. Miles de neoyorquinos fueron víctimas de robos, hombres armados y demás delitos.

El índice general de delincuencia en la ciudad de Nueva York aumentó en julio de 2022, en un 30,5 % en comparación con julio de 2021 (11.619 frente a 8.906).

“Seis de las siete categorías principales de índice de delincuencia experimentaron aumentos, impulsados por un aumento del 40,6 % en hurtos mayores (4.588 frente a 3.262), un aumento del 37,2 % en robos (1.730 frente a 1.261) y un aumento del 25,6 % en robos con allanamiento de morada (1.325 vs. 1.055)”, señala la Policía de Nueva York en el reporte.

Foto referencia sobre atraco. - Foto: Getty Images

Los incidentes de tiroteos aumentaron un 13,4 % (178 frente a 157), impulsados por repuntes en Brooklyn, el sur de Queens y Staten Island. Además, el número de asesinatos en toda la ciudad aumentó durante el mes en un 34,3 % (47 frente a 35) en comparación con el mismo período del año pasado.

“En su esfuerzo continuo por evitar que los neoyorquinos sean víctimas de la violencia, la Policía de Nueva York ha incautado más de 4.300 armas de fuego en lo que va del año en 2022. Al mismo tiempo, los arrestos por armas en toda la ciudad hasta julio están en su punto más alto en 27 años, aumentando a 2.752″, expresa la Policía de Nueva York en su comunicado oficial.

Esta cifra de incautación, según las autoridades, representa un aumento del 2,4 % en comparación con los 2.687 arrestos por armas de fuego durante los primeros siete meses de 2021. Los agentes del NYPD en julio de 2022 realizaron 4.017 arrestos por denuncias de delitos graves, un aumento del 18,2 % con respecto a los 3.398 arrestos por delitos graves en el mismo mes del año pasado.

“Sabemos que cualquier aumento de la delincuencia en nuestra ciudad es totalmente inaceptable, todos los que viven, trabajan y visitan aquí merecen estar seguros, y los miembros de la Policía de Nueva York no tolerarán menos, pero no podemos hacerlo solos”, dijo la comisionada de Policía Keechant L. Sewell.