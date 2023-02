Ex estrella de MTV intentó tener un encuentro sexual con un adolescente

Una orden de arresto para Connor N. Smith, exmiembro del elenco del programa de citas de MTV “Are You The One?” se ha emitido en el condado de Lake, Illinois. El hombre de 32 años es buscado por tres delitos graves, que incluyen ‘engaño pederasta, difundir material dañino y viajar para encontrarse con una menor’.

En un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del condado de Lake, se describe que Smith mantuvo correspondencia con una detective encubierta que fingía ser menor de 15 años.

Según el comunicado, “Smith envió a ‘la niña’ imágenes y videos sexualmente explícitos de sí mismo. Smith luego hizo arreglos para encontrarse con ‘la niña’ para un encuentro sexual”.

El departamento del alguacil dice que Smith había estado en comunicación con “la niña” durante varias semanas. El 9 de febrero, con el pretexto de que se encontraría con la “niña”, Smith condujo hasta un lugar alternativo. Los detectives se trasladaron para detenerlo, sin embargo, la ex estrella del famoso reality show, pudo “escapar y huir en su vehículo”.

Desde entonces, se ha presentado una orden de arresto a nivel nacional para Smith, y un juez del condado de Lake fijó una fianza sobre la orden de $ 1 millón de dólares. Smith les dijo previamente a las autoridades que se entregaría a ellas, pero no lo ha hecho.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Smith ha sido acusado de comportamiento inapropiado con un menor. Fue arrestado en 2021 y acusado de violación, agresión sexual y dos cargos de reclusión criminal, según documentos judiciales obtenidos por Us Weekly. Según The Times of Northwest Indiana, los cargos se retiraron en septiembre de 2022.

Un abogado de Smith dijo en ese momento que estaban “satisfechos con el resultado y contentos de haber podido reivindicar a nuestro cliente de estos horribles cargos falsos”.

Además, la abogada Maryam Afshar-Stewart dijo a los medios: “Desafortunadamente, este tipo de acusaciones, a pesar de una desestimación, tienen consecuencias de largo alcance. Si bien una destitución es un paso en la dirección correcta, el Sr. Smith tiene una largo camino por delante para reparar el daño que han causado estas falsas denuncias”.

Las autoridades, por su parte, le piden a la comunidad de Illinois que al ver a Smith, no se acerque, sino que se comuniquen con la policía local.

Mujer de Chicago implicada en red de prostitución multiestatal se declara culpable de conspiración

En otros hechos, una mujer de 35 años que, según los fiscales, operaba un negocio de prostitución en varios estados desde un edificio de tres pisos en Chicago, el cual funcionaba como un burdel, se declaró culpable este miércoles de un cargo federal de conspiración.

Jessica Nesbitt recibió millones de dólares a través de los servicios de prostitución que ella y sus empleados brindaron - Foto: Getty Images

Una acusación federal revelada en 2019 señaló que Jessica Nesbitt recibió millones de dólares a través de los servicios de prostitución que ella y sus empleados brindaron en Illinois; Washington, CC; California; Florida; Indiana; Nevada y Wisconsin. Nesbitt, quien está libre bajo fianza desde 2019 y cuida a un hijo adolescente, enfrentará hasta cinco años de prisión. Su audiencia de sentencia está programada para el próximo 3 de mayo.

“La Sra. Nesbitt ha aceptado toda la responsabilidad por todos sus actos”, dijo su abogado, Barry Sheppard, a los periodistas en el juzgado estadounidense de Dirksen. Nesbitt admitió haber arreglado servicios de prostitución con ella y sus empleados a tarifas de $300 a $1,000 dólares por hora. Ella admitió en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que recibió más de $ 1 millón de dólares en pagos de clientes durante siete años a través de su negocio, ‘Kink Extraordinaire’.