“Jimmy Fallon muere”, la tendencia en Twitter que alarmó al presentador; le pidió ayuda a Elon Musk para removerla

Jimmy Fallon, el famoso presentador estadounidense, tuvo que salir a desmentir su muerte en Twitter, luego de que algún usuario en la red social creara el hashtag #RIPJimmyFallon (descansa en paz Jimmy Fallon con su traducción en español).

Fue en cuestión de segundos que la etiqueta se convirtiera en tendencia mundial, tanto que le tocó al mismo Fallon pronunciarse al respecto y pedirle ayuda al nuevo dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk. “Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon (Elon, puedes arreglar esto? en su traducción a español) fue el mensaje del también comediante en su cuenta oficial de Twitter que cuenta con más de 50 millones de seguidores.

Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon — Jimmy Fallon (@jimmyfallon) November 16, 2022

La tendencia trajo consigo varios mensajes, algunos graciosos y otros que sí creyeron que la muerte del carismático presentador había sucedido mostraron su tristeza por la supuesta pérdida. Incluso, un día después hay quienes todavía creen que Fallon pasó a mejor vida.

Caos en Twitter

Ante estas tendencias de noticias falsas y otros anuncios, los usuarios de Twitter hablan desde hace dos semanas de un posible tránsito a otras plataformas, considerando el caos que se vive desde la compra oficial de Elon Musk de la red, el pasado 27 de octubre, que inició con el despido de varios de los directivos, a lo que le siguió el despido masivo de cerca de la mitad de sus empleados en todo el mundo.

Musk ha pasado por distintas fases y los usuarios de Twitter han sentido el impacto del cambio de administración. Una usuaria escribió hace poco “¿Por qué (él) no podía comprar Linkedin?”, haciendo referencia a los cambios que han llegado a Twitter, tras la llegada del sudafricano, quien es el hombre más rico del mundo. El trino recibió más de 51 mil me gusta.

Musk invirtió una cantidad de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter, una red social que ha dado pérdidas desde hace años. Desde el inicio Musk ha buscado formas de balancear la entrada y salida de recursos, una de sus iniciativas fue iniciar un cobro mensual a las personas que tienen cuentas verificadas con una marca azul, un símbolo que constata que la persona es quien dice ser, un político reconocido, un artista famoso por ejemplo.

Inicialmente, Musk habló de hacer un cobro de cerca de 20 dólares, muchos usuarios se quejaron de la idea, entre ellos el escritor estadounidense Sthephen King, quién respondió que se iría de la red si la norma se implementaba. Musk le respondió a King en un trino ¿Y qué tal 8 dólares?, y de ahí partió la idea que se implementó por menos de una semana: el cobro de 8 dólares mensuales por cuenta verificada.

La verificación comenzó a hacerse caótica, casi tan pronto inició, pues sucedió lo que muchos habían previsto, mucha gente suplantó las cuentas más reconocidas. Apareció la cuenta oficial de Pepsi con un mensaje que decía “Coca cola es mejor”, la cuenta oficial de Nestle publicó el mensaje “Te robamos el agua y te la vendemos de nuevo a ti”, y el símbolo de Nintendo aparece en una imagen oficial haciendo el gesto de “pistola” con el dedo.

Dado que ahora cualquier persona puede verificarse una cuenta siempre que haga el pago, muchas personas están utilizando la posibilidad para hacerse pasar por alguien más.