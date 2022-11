Los enmascarados de Arizona y Joe Biden: las razones por las que se levantan conspiraciones en las elecciones de medio término

“Tenemos cerca del 20 % de los centros con incidentes en el tabulador”, dijo el jefe de la junta de supervisores del condado de Maricopa, Bill Gates, quien destacó que esto no afecta la confiabilidad del proceso. A comienzos de la tarde, el departamento electoral de Maricopa anunció en Twitter que habían resuelto los incidentes.

Cuando el presidente Joe Biden se lanzó al cargo en 2020, ganó en Arizona por una ajustada diferencia de 10.000 votos, y Maricopa fue clave en su victoria. Pero en la región rural del estado, que en el pasado ha votado por el partido republicano, su triunfo fue puesto en tela de juicio y desató teorías conspirativas de fraude. Trump y sus seguidores se han dedicado durante los últimos dos años a afirmar que las urnas son rellenadas de papeletas, a pesar de que varias investigaciones –incluyendo una financiada por el partido republicano– no encontró evidencias de ello.

Pero los candidatos republicanos a gobernador y al Senado insisten en las teorías de fraude, y afirman que, de haber estado en el poder, no habrían avalado la certificación del triunfo de Biden. El sistema de Estados Unidos permite la votación anticipada, con lo que se puede depositar las papeletas en las urnas semanas antes de la jornada electoral o enviarlas por correo.

En Arizona, personas enmascaradas, algunas con armas, rondaron estas urnas durante varios días afirmando vigilar que las cajas no fueran rellenadas con papeletas, una situación que algunos votantes consideraron intimidante. Un juez tuvo que ordenarles a alejarse de los colegios electorales. Las autoridades locales han intensificado sus esfuerzos para dar garantías a los votantes, con reuniones periódicas e invitaciones a la ciudadanía para inspeccionar el sistema electoral por cuenta propia. Pero algunos republicanos usaron los incidentes aislados de este martes para acusar de fraude.

Kari Lake, candidata a la gobernación apoyada por Trump, reconoció que no tuvo problemas para votar, pero criticó los incidentes e insinuó que podían ser deliberados. “Esto es incompetencia. Espero que no sea malintencionado, pero lo vamos a resolver, vamos a ganar”, dijo. Trump recurrió a su red Truth Social para reportar lo que estaba ocurriendo en el condado.

“Están llegando informes de Arizona de que las máquinas de votación no funcionan de forma adecuada en áreas predominantemente republicanas/conservadoras”, escribió. “¿Esto puede ser verdad justo cuando la gran mayoría de los republicanos esperó para votar hoy? ¿Otra vez? ¡La gente no se quedará callada!”, agregó. Personas que esperaban en la fila en Maricopa para votar estuvieron de acuerdo. “Está pasando de nuevo”, dijo un hombre que no quiso identificarse.

Seguidores de Trump en defensa de las acusaciones contra el mandatario. - Foto: AFP / Giorgio Viera

No es el único estado en el que hay problemas. En Georgia, donde el gobernador demócrata Raphael Warnock pelea la reelección contra el exjugador de fútbol americano Herschel Walker –respaldado por Trump–, las autoridades de un condado informaron que hubo un incidente con la distribución de algunas boletas.

Algunos de los más de mil votantes afectados decidieron ejercer su derecho a través de otro método, en tanto que otros aún tendrán tiempo para enviar las papeletas antes de que las urnas cierren esta noche.

En Texas, en el condado de Harris –el tercero más poblado de Estados Unidos–, los votantes encontraron puertas cerradas, largas filas y algunas máquinas sin funcionar en varios centros de votación, informó el diario ‘The Washington Post’. La organización sin filiación partidista Vote.org dijo que los incidentes aislados no afectarían los resultados.

“Hay reportes en varios estados de máquinas que no funcionan”, dijo la directora ejecutiva Andrea Hailey. “Esto pasa, los funcionarios electorales y las autoridades están trabajando muy duro para resolver estos incidentes y asegurar a los votantes que su derecho sea garantizado”. “Este tipo de transparencia muestra la fuerza y la resiliencia de nuestra democracia”.

Los problemas de un día muy agitado

Problemas aislados con máquinas de votación y la abstención aumentaron la presión sobre las autoridades electorales de Arizona este martes, que buscaban asegurar a los votantes la fiabilidad de las elecciones de Estados Unidos, puesta en duda por dos años de teorías conspirativas.

Los estadounidenses acuden a las urnas este martes para las llamadas elecciones de medio mandato, en las que renuevan toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y barios gobernadores y cargos locales, y que funcionan además como un referendo tácito sobre la gestión presidencial. Las tensiones crecieron en las últimas semanas en Arizona, donde candidatos del Partido Republicano insisten en desconocer el resultado de las presidenciales de 2020, en los cuales el demócrata Joe Biden derrotó a Donald Trump.

*Con información de la AFP.