Monica Lewinsky pidió a Beyoncé retirar mención del escándalo Clinton de una canción

Casi 30 años después del escándalo de infidelidad que involucró al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la entonces becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, el recuerdo de dicho episodio de la historia de Estados Unidos sigue en el inconsciente popular, entre otras cosas por las continuas alusiones que aún se mantienen sobre el bochornoso hecho.

Precisamente, en referencia a ello, recientemente y con ocasión de un anuncio hecho sobre la última producción discográfica de la artista Beyoncé, la entonces protagonista de la infidelidad del expresidente de Estados Unidos se pronunció a través de las redes sociales para solicitar a la artista que elimine de la letra de la canción ‘Partition’ la mención a dicho episodio.

En aquella canción, una de las estrofas dice: “He bucked all my buttons, he ripped my blouse. He Monica Lewinski’d all on my gown”. Lo que traduce, “Él arrancó todos mis botones, rasgó mi blusa. Hizo un Monica Lewinski en todo en mi vestido”.

La solicitud de la otrora amante de Bill Clinton surgió a comienzos del mes de agosto, luego de que se conociera que la cantante retiraría de la letra de una de sus canciones, perteneciente al disco Renaissance, más precisamente Heated, un aparte que es considerado un insulto, y que no fue bien tomado por un grupo de fanáticos.

En ese contexto, y citando un artículo que hacía referencia a tal retiro de la letra de la canción, la exbecaria de la Casa Blanca escribió: “Ya que estamos en eso... #Partition”, haciendo seria alusión a la letra de la canción, y a la forma en la que la cantante revive el episodio por el que Lewinsky pasó a la historia con mala imagen.

El escándalo detonado en aquel entonces llevó a que la continuidad del presidente de Estados Unidos tuviera que ser sometido a un proceso de destitución por parte de los miembros de la Cámara de Representantes en 1998, en el que Clinton juró no haber sostenido relaciones extramatrimoniales, declaración que, en aquel entonces, se comprobó que fue falsa, pues se encontraron rastros del semen del entonces mandatario en una prenda de Lewinsky.

Medios locales de Estados Unidos recordaron que en el pasado Lewinsky, en entrevista con ‘Vanity Fair’, ya había manifestado su descontento con la mención que de ella se hacía en la canción, aunque había bromeado, señalando que la adopción o creación de un término en referencia a ella sería errónea, advirtiendo que la letra de la canción debería decir “hizo un Bill Clinton en todo mi vestido”, en una cruda alusión al caso.

Este es el trino publicado a comienzos del mes por Monica Lewisnky, sobre el que, hasta el momento, no se conoce una reacción o respuesta por parte de la cantante aludida.