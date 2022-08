Daniela Ospina dio el ‘sí’: exesposa de James Rodríguez volverá al altar

“¡Que viva el amor!” es uno de los comentarios que se pueden leer en una reciente publicación realizada por la deportista y empresaria Daniela Ospina, en la que reveló las imágenes de un importante hecho que marcará una nueva etapa en su vida personal: se volverá a casar.

“She said yeeesss”, es el texto con el que el actor, cantante, y realizador audiovisual venezolano, Gabriel Coronel, compartió una serie de fotografías de la pedida de mano, con la que él le propuso a Ospina que fuera su esposa.

Vestidos de blanco, a las orillas del mar, en un acantilado, Coronel se arrodilló ante la mirada sorprendida de la empresaria, para exponer un anillo de compromiso con el que ahora sellan el inicio de una nueva etapa en su vida de pareja.

Daniela Ospina, de 29 años, es reconocida, además de su trayectoria deportiva como jugadora de voleibol y empresaria, por ser la exesposa de James David Rodríguez, histórico jugador de la Selección Colombia de Fútbol, con quien rompió su relación amorosa en 2017 en medio de una crisis matrimonial derivada de la desenfrenada vida que comenzó a llevar el deportista tras su llegada al Real Madrid en 2014.

Ospina, quien también ha incursionado en el mundo del modelaje, tuvo, durante su pasada relación amorosa, una hija: Salomé Rodríguez. James, por su parte, posteriormente también se convirtió en el padre de Samuel, un menor que habría sido concebido a través de un vientre de alquiler.

Daniela Ospina también es reconocida por ser la hermana del exitoso arquero colombiano, David Ospina, quien ha participado de dos mundiales de fútbol con la Selección Colombia, y quien recientemente saltó del fútbol italiano a la liga de Arabia Saudita, donde se espera trascienda la recta final de su carrera deportiva.

Sobre la relación de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, esta había estado al margen de los medios de comunicación, y apenas se había dado a conocer el pasado mes de febrero. No obstante, por parte de los medios especializados en la prensa del corazón, esta es considerada como ‘una de las más estables de la farándula nacional’.

La publicación, a través de la cuenta de Instagram de Coronel y de Ospina, pone fin a días de rumores sobre el compromiso, los cuales habían comenzado luego de que la paisa comenzara a lucir el anillo en apariciones públicas; no obstante, hasta el momento, había evitado referirse a ello.

Aunque el venezolano había confirmado a medios latinos en Estados Unidos que la propuesta de matrimonio había tenido lugar en la ciudad de Miami a comienzos del mes de agosto, hasta el momento se desconocían imágenes del compromiso, que estuvo enmarcado en un paradisiaco paisaje a la orilla del mar.

En el pasado, el nuevo prometido de Ospina se había manifestado en favor de la opción de convertirse en padre al lado de Daniela Ospina, advirtiendo que no descartaba en que ello pudiera ocurrir en el año 2022 o 2023. No obstante, la modelo colombiana no ha dado detalles de esta posibilidad de ser madre otra vez.

La prensa rosa también ha referido en algunas oportunidades que la relación de Ospina y el artista venezolano iba por buen camino, confirmando incluso que él había logrado superar una de las pruebas más difíciles para las nuevas parejas de padres divorciados: caerle bien a los hijos.

Tras la publicación de la fotografía, a través de las redes sociales han comenzado a conocerse varios mensajes de felicitación para la pareja; no obstante, se desconoce si James Rodríguez ya se habría manifestado para desearle éxito en el amor a su expareja.