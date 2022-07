Falcao opina de la Selección Colombia: habló de Néstor Lorenzo, James y el futuro de Ospina

Falcao García está próximo a iniciar una nueva temporada con el Rayo Vallecano. Las vacaciones terminaron y el delantero samario ya se encuentra de regreso en España preparando un inicio de campaña que esperaba incluir en camino al Mundial de Catar 2022.

Lamentablemente, la Selección Colombia no se clasificó y ahora iniciará un nuevo proyecto camino a la cita orbital de 2026, bajo las órdenes de un personaje que el ‘Tigre’ conoce muy bien, el argentino Néstor Lorenzo, con quien compartió durante el proceso de Jose Néstor Pékerman al frente de la Tricolor.

El Tigre considera que el nombramiento de Lorenzo es una decisión “coherente” por su conocimiento del equipo nacional después de tantos años como asistente.

“Conoce a muchos futbolistas, conoce al fútbol colombiano y es un gran ser humano que seguramente va a aportar. Creo que puede ayudarnos a que la Selección, en este periodo, consiga los objetivos que tiene”, dijo en entrevista con El VBar de Caracol.

El argentino fue presentado de manera oficial el pasado 14 de junio. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ojalá que le vaya muy bien a él y todo su cuerpo técnico”, deseó el máximo goleador histórico de la Selección de mayores. “Hay jugadores que se están consolidando en Europa y tienen un talento que se puede desarrollar más. El tema es que como equipo todas las fichas estén en un buen nivel para cuando se necesite”, opinó.

Para Radamel, el gran valor de este proceso estará sobre la espalda de los jugadores que vienen repuntando en Europa, como es el caso de Luis Díaz, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, entre otros. “Comparar (las generaciones) es muy difícil. El nivel de los jugadores en todas las líneas no es igual. Es muy complejo, el fútbol son momentos. Creo que necesitamos conseguir un equipo, darle confianza y que ese equipo vaya creciendo para irle agregando lo que quiere el entrenador”, analizó.

¿Y los referentes?

Pero en ese punto surgen los nombres del propio Falcao, James Rodríguez y David Ospina, que tienen una historia difícil de borrar en Colombia por más que salgan futbolistas de gran talento con más años de carrera por delante.

Específicamente, sobre el caso de James, uno de sus grandes amigos en la Tricolor, el Tigre confía que regrese este año al gran nivel con el que se volvió un referente del país a nivel mundial. “Uno puede querer estar en un lugar, pero a veces las puertas no se abren. James le ha dado mucho al fútbol colombiano, uno de los jugadores con más talento”, recordó.

“Hay que dejarlo que tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera. Por mí quiero que esté en la Selección, que esté en Europa, pero es la carrera de cada uno y ojalá que sea lo mejor para él”, añadió.

Radamel Falcao y James Rodríguez celebrando un gol por Eliminatorias en Santiago de Chile - Foto: AP

Por esa misma línea, considera que David Ospina no cometió un error al irse a Arabia Saudita y todavía podría ser llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. “No creo que salga del radar. Hoy el fútbol es más universal, aunque quizás no tengan la misma competencia que en Italia”, apuntó.

“Son decisiones entendibles”, considera el delantero del Rayo Vallecano. “La carrera del futbolista no es larga y me parece que está en una edad ideal donde puede tomar este tipo de decisiones. No creo que quede fuera del radar de la Selección, puede seguir compitiendo y darle lo mejor de él”, afirmó.

Y es que en esa mismo debate entra el propio Falcao, pues muchos consideran que ya es momento de darle un relevo generacional al responsable de los goles. “Yo trato de exigirme al máximo para poder estar bien en la temporada, lograr un puesto en el equipo y darles lo que necesitan de mí”, dijo al respecto de la temporada que iniciará en agosto con una visita complicada al Camp Nou para enfrentar a un Barcelona lleno de fichajes bajo el mando de Xavi Hernández.

Falcao no cierra la puerta a volver a vestir la camiseta amarilla de la Selección, pero reconoce que hay otros jugadores que están dando la talla en Europa y pronto serán su relevo camino a la cita mundialista a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.