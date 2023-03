Mujer recibió injerto por una lesión y ahora le crece pelo en la nariz

Trinity Rowles es una joven estadounidense que ha compartido a través de TikTok cómo ha sido su recuperación luego de sufrir una dolorosa y traumática experiencia.

Su vida dio un giro de 180 grados cuando Irish, el perro que vio crecer durante cinco años, hizo algo que nunca vio venir. Todo comenzó cuando estaba en la casa de su papá, ubicada en Pensilvania, Estados Unidos. El ambiente estaba tenso, pues una discusión entre los dos tuvo lugar aquel día.

Según relató Trinity en uno de sus videos, al finalizar la discusión con su papá, optó por darle la espalda y salir de la casa, sin embargo, él trató de impedirlo y ambos cayeron al suelo. Justo en ese momento, Irish, un pitbull de 45 kilos que pertenece a su padre, se abalanzó sobre ella.

“Irish me atacó mientras me alejaba. Caí al suelo y fue entonces cuando sentí que comenzaba a morderme la nariz. Estaba gritando que me estaba mordiendo la nariz”, narró la joven a The Sun, recordando esos angustiosos segundos que parecieron ser eternos.

La reacción de Irish fue completamente inesperada. Según contó Trinity, el perro era como un “gran oso de peluche”. No obstante, el calor de la discusión pudo haberlo sometido a un estrés que condujo al posterior ataque. “Este tipo de razas son muy emocionales, y ponerlas en situaciones de alto conflicto y emocionales no es lo mejor para ellos”, reconoció.

Trinity describió a Irish como un perro "feliz". - Foto: Capturas de pantalla TikTok @trinnyb.02

La mordida de un pitbull no es algo para subestimar. De hecho, se trata de una raza considerada como “potencialmente peligrosa”, además, las noticias sobre ataques similares son comunes. Alrededor de este tema hay una gran diversidad de opiniones, mientras que algunos consideran que los pitbull se han hecho merecedores de una fama injusta y que este tipo de conductas corresponden a su crianza, otros son más radicales.

“Sabía que me estaban atacando y mordiendo, pero solo hasta cierto punto. Podía sentir el dolor, pero no tenía idea de la extensión de las lesiones”, anotó Trinity al diario británico.

Le arrancó parte de la nariz

La fuerza que los pitbull imprimen a la hora de morder es la razón por la que son considerados como “peligrosos”. A causa del ataque, Trinity perdió parte de su nariz, pues Irish se la arrancó de un solo tajo. También terminó con serias en sus orejas y el brazo.

Hasta el momento, la joven ha tenido que someterse a cuatro cirugías y todavía le faltan seis. Las marcas del ataque de Irish todavía son visibles en su rostro. Para reconstruir su nariz, los médicos usaron un injerto con su cuero cabelludo, razón por la que le creció pelo en la parte externa de la nariz.

Tras el ataque, la nariz de Trinity Rowles fue reconstruida con injertos de cuero cabelludo. - Foto: Capturas de pantalla TikTok @trinnyb.02

“También ha afectado realmente mi confianza. Ha sido muy difícil lidiar con cómo ha cambiado mi cara”, comentó Trinity.

Su caso llamó la atención de personas que decidieron aportar en su recuperación. The Sun recoge que la joven ha recibido donativos por 5.000 euros, los cuales han sido invertidos en su tratamiento médico.

Así ha avanzado su recuperación

En vista de que se usaron injertos de cuero cabelludo para reparar su nariz, Trinity experimentó una reacción particular en su rostro: le comenzó a crecer pelo en esa parte específica.

En varias publicaciones, Trinity ha compartido cómo ha evolucionado su nariz desde las primeras cirugías. En un principio, la inflamación era evidente y la cantidad de pelo que tenía en esa parte de su rostro capturaba toda la atención de los usuarios en TikTok.

Trinity cuenta que todavía le crece pelo en la nariz, aunque ahora lo afeita para que no se note. - Foto: TikTok @trinnyb.02

Sin embargo, en los videos más recientes, la joven luce con una apariencia diferente. Si bien todavía le crece pelo en la nariz, cuenta que ahora lo afeita, pues su recuperación ha avanzado por buen camino y tanto la inflamación como el dolor quedaron en el pasado.

“Eres hermosa”, “es asombroso cómo funciona el cuerpo”; “gracias por compartir, eres muy valiente. Mantén las vibras positivas”; “qué interesante, tu nariz luce muy bien. Sigue positiva”, dicen algunos de los comentarios que los internautas han dejado en la cuenta de TikTok de Trinity.