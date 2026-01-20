Hombre muere luego de ser atacado por un perro pitbull en Nueva York: curioso desenlace para el animal

La víctima fue un hombre de 59 años, que estaba en una vivienda de Staten Island, cuando fue atacado por el perro pitbull, según informaron las autoridades. El caso sucedió en Nueva York y es la policía del estado quien está al frente de la investigación.

El caso sucedió alrededor de las 4 p.m., cuando un perro identificado como Bean, de raza pitbull, atacó a un hombre que al parecer no estaba en su lugar de residencia. Las autoridades aseguraron que la víctima se estaba hospedando allí.

El hombre de 59 años fue mordido por el animal en una casa ubicada en la calle New Dorp Lane, en el vecindario de New Dorp.

Barrio New Dorp en Nueva York Foto: Getty Images

Huelga histórica de enfermeras en Nueva York cumple 5 días: 15.000 luchan por salarios y seguridad

El perro permanece bajo custodia

El animal fue capturado y en estos momentos permanece bajo custodia del Animal Care Center (ACC), que lo mantiene en observación durante 10 días para identificar si tenía o no rabia. Esto es parte del protocolo, se hace luego de que un perro muerde a una persona, así haya muerto o no.

Las autoridades no han identificado a los dueños del animal y por el momento no han capturado a ninguna persona; en el momento del incidente, el único aislado fue el perro.

Durante los 10 días de observación, el perro no puede ser liberado ni sacrificado, a pesar de que representa un peligro extremo inmediato. El desenlace del animal será determinado por la evaluación veterinaria o alguna orden judicial.

La investigación está en proceso

Por el momento, las autoridades no anuncian quién es el propietario del perro, que, en caso de ser identificados, deberán enfrentar consecuencias civiles o penales, en caso de demostrar negligencia de parte de ellos.

El portavoz de la policía neoyorquina aseguró que la investigación está en proceso y, a pesar de que el hombre fue encontrado con mordeduras en sus extremidades, en los próximos días se espera confirmar la causa exacta de la muerte.

Los vecinos aseguraron que el perro era maltratado

En pleno centro de Nueva York: pitbull ataca a niño y lo hiere gravemente

Los vecinos aseguraron a los medios que el perro ya tenía antecedentes agresivos; así lo reportó un medio neoyorquino, vinculado a ABC: “Tiene un lado oscuro. Sé que mordió a mi amigo más de cinco veces”.

Al parecer, la policía visitó la casa en ocasiones previas por delitos vinculados con droga; según los vecinos, se escucharon discusiones previas al fatal desenlace.

No hay señales de abuso hacia el animal, pero los vecinos reportaron maltrato al pitbull y recordaron que en días previos, el perro había sido echado a la calle; según una vecina, “no lo querían dentro de la casa”.