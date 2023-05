Desgarrador video: pitbull sin bozal mató a otra mascota dentro de un conjunto residencial, el lamento de la dueña es demoledor

Total impotencia fue lo que sintieron las personas que atestiguaron cómo un pitbull atacó y mató a otra mascota más pequeña al interior de un conjunto residencial. Los segundos parecían eternos y, a pesar de que el ejemplar de menor tamaño yacía inmóvil, el ataque no cesaba.

El video fue publicado en Twitter por la cuenta ‘@dona_pily2’. En las imágenes se observa a varias personas que rodean al pitbull durante el ataque, aunque no es claro si su víctima era otro perro o un gato. En todo caso, los intentos por separarlos antes de la tragedia fueron infructuosos.

Los hechos ocurrieron en un sector residencial, aunque no se precisa cuál fue el lugar exacto. Algunas versiones sugieren que sucedió en el municipio de Soacha.

La escena es escalofriante. En la parte inicial del video se ve cómo un hombre ya había logrado separar al pitbull de la otra mascota, aunque segundos después retomó el ataque y volvió a morderla en el cuello.

El pitbull no soltaba a su víctima. La fuerza de su mordida es letal, de hecho, es la razón por la cual esta raza es catalogada como ‘potencialmente peligrosa’. Los gritos desesperados de la dueña de la mascota eran lo único que se escuchaba.

Los reclamos no cesaban y cada segundo era una tortura. El pequeño animal agonizó durante un tiempo considerable antes de morir, todo ante el devastador lamento de su dueña.

Al parecer, la propietaria del pitbull es una mujer que finalmente consigue controlarlo. Para que el perro pausara su ataque se requirió que un hombre lo golpeara con un palo, sin embargo, ya era demasiado tarde.

Una persona levantó a la mascota víctima del feroz ataque y la mantuvo en sus brazos. En las imágenes se aprecia cómo esta ya no se movía. Mientras tanto, la inconsolable mujer reclamó a la dueña del pitbull por pasear a su perro sin bozal.

“El Estado debe actuar según sus leyes contra el dueño de ese perro, y al animal sacrificarlo porque es un peligro para la comunidad en general, lamentablemente”; “muy irresponsable esa señora sacar ese perrito sin bozal y correa, eso jamás se puede hacer y lo peor es que parece que no puede con él. No saben como mantenerlos y los tienen por tenerlos (...)”; “no hay perros asesinos, son peligrosos por su fuerza un estudio demuestra que la agresividad no va determinada por la raza, cualquier otro perro grande puede atacar a razas pequeñas y matarlos en este caso fue un gato por instinto los perros atacan felinos. Culpa no llevar correa”, dicen algunos de los comentarios en Twitter.

Este lamentable caso retomó un debate de vieja data frente a los pitbull. Mientras que algunos sostienen que se trata de una raza peligrosa, sus defensores argumentan que todo va en la crianza.

Perros potencialmente peligrosos

De acuerdo con el Código de Policía colombiano, se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características:

1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a otros perros.

2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno nacional determine.

Una tenencia responsable de razas potencialmente peligrosas incluye pasearlas con bozal para prevenir enfrentamientos con otros perros o ataques a personas.

Frente a la tenencia de estas razas, la recomendación básica, es decir, lo mínimo que se debe hacer para prevenir hechos que lamentar, consiste en pasearlos siempre con el bozal correctamente puesto.

Sin embargo, teniendo en cuenta las características propias de las razas mencionadas previamente, se trata de ejemplares que requieren un cuidado especial, una tenencia responsable para que no se sigan presentando este tipo de situaciones.