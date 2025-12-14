Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

Aunque diciembre es una temporada de celebración, sigue siendo la época en la que más se vulnera el bienestar de los animales domésticos o de compañía en Colombia.

Viajes, pólvora, regalos irresponsables y un incremento en las denuncias por abandono y maltrato generan un impacto profundo en su integridad física y emocional. Desde el Consultorio Jurídico de Protección Animal de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) alertan sobre este panorama y recuerdan que los animales son reconocidos jurídicamente como seres sintientes, lo que implica mayores responsabilidades para sus cuidadores.

“Los animales dejaron de ser considerados objetos y hoy son reconocidos como seres sintientes. Esto significa que perciben dolor, miedo, placer y angustia, y que su protección no es solo un acto de empatía, sino un deber jurídico y social”, señala Gloria del Pilar Aya Vargas, coordinadora del Consultorio Jurídico de Protección Animal de la UCC Bogotá.

Las cifras recientes en Bogotá reflejan la magnitud del problema: en lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana reporta un aumento del 62 % en los casos de maltrato animal frente al mismo periodo del año pasado. Solo en 2024, la Línea 123 recibió 24.901 reportes asociados a situaciones con animales, lo que evidencia una creciente necesidad de intervención institucional. Estos indicadores suelen agravarse en diciembre, Semana Santa y mitad de año, momentos en los que históricamente aumenta el abandono por viajes, falta de planificación o desinterés.

Además del abandono por viajes, diciembre trae otro fenómeno que se repite cada año: la entrega de animales como regalo sin responsabilidad ni preparación, una práctica que eleva el riesgo de abandono entre un 30 % y un 40 %, según registros mencionados por docentes e investigadores del área de bienestar animal de la UCC.

Responsabilidad legal de los cuidadores durante las festividades

Aunque la normativa colombiana no utiliza el término “propietario”, sí reconoce la tenencia responsable dentro de entornos familiares multiespecie. Durante las festividades, esta responsabilidad implica:

Garantizar el cuidado continuo , sin importar la época del año, tal como establecen la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2054 de 2020.

, sin importar la época del año, tal como establecen la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2054 de 2020. No abandonar al animal, conducta sancionable administrativa y penalmente, especialmente tras la modificación de la Ley 2455 de 2025.

al animal, conducta sancionable administrativa y penalmente, especialmente tras la modificación de la Ley 2455 de 2025. Protegerlos de la exposición a pólvora , cuyos daños auditivos y emocionales están ampliamente documentados.

, cuyos daños auditivos y emocionales están ampliamente documentados. Asegurar condiciones de vida dignas, estables y seguras, evitando estrés, desorientación, fugas o falta de atención veterinaria.

“Las obligaciones de cuidado no tienen temporada: son permanentes. Un animal no puede quedar a merced del ruido, del abandono o del desinterés porque la ley reconoce su valor como ser viviente con intereses propios”, explica Aya.

¿Qué hacer ante casos de maltrato, abandono o afectaciones por pólvora?

Los ciudadanos pueden activar rutas legales según el nivel de gravedad:

Policía Nacional , especialmente ante emergencias por pólvora, siguiendo lineamientos de la Ley 2450 de 2025.

, especialmente ante emergencias por pólvora, siguiendo lineamientos de la Ley 2450 de 2025. Reportes institucionales:



Fiscalía , en casos de maltrato grave.

, en casos de maltrato grave. Registrar evidencia (fotos, videos, ubicación) para activar procesos sancionatorios o correctivos.

“Incluso cuando las autoridades desconocen sus competencias, es indispensable insistir. La protección animal es un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos que denuncian”, indica el equipo jurídico UCC.

Viajes y cuidado responsable durante la temporada

Las familias que deben viajar tienen obligaciones específicas para evitar el abandono:

Preferir viajar con el animal , recordando que los operadores de transporte no pueden negarse y que, en el caso de buses, no deben ubicarlo en el baúl.

, recordando que los operadores de transporte no pueden negarse y que, en el caso de buses, no deben ubicarlo en el baúl. Elegir hoteles especializados o cuidadores responsables , regulados por la Ley 2480 de 2025.

, regulados por la Ley 2480 de 2025. Garantizar que el tutor temporal comprenda la rutina del animal: alimentación, medicamentos, manejo del estrés y horarios.

Mantener la identificación actualizada mediante placa, collar o microchip.

