Huelga histórica de enfermeras en Nueva York cumple 5 días: 15.000 luchan por salarios y seguridad

La huelga de enfermeras en Nueva York ya cumple cinco días sin acuerdo entre sindicatos y hospitales, afectando la atención en varios centros.

Huelga de enfermeras en Nueva York entra en quinto día sin avances en negociaciones

La huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York, considerada la más grande en décadas en el sector de la salud local, entró en su quinto día sin que se alcanzara un acuerdo entre los representantes sindicales y los directivos de los principales hospitales involucrados.

La protesta, que comenzó el lunes 12 de enero con la participación de casi 15,000 profesionales de enfermería, tiene interrumpidos algunos servicios habituales y pone bajo presión al sistema hospitalario en medio de una temporada alta de enfermedades respiratorias, como se registra en AP News.

Las enfermeras sindicalizadas, representadas por la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA), iniciaron la huelga después de que los contratos colectivos que expiran el 31 de diciembre de 2025 no fueran renovados.

El paro afecta principalmente a centros como NewYork‑Presbyterian, Mount Sinai y Montefiore, hospitales privados de gran dimensión y relevancia en la atención médica de la ciudad.

Desde las primeras horas del lunes, las enfermeras han marchado con pancartas y en piquetes frente a los principales accesos, exigiendo mejoras sustanciales en sus condiciones laborales.

“La huelga siempre es el último recurso. Pero la avaricia de la administración de estos hospitales privados de gran riqueza no ha dejado otra opción a las enfermeras de primera línea”, dijo NYSNA en un comunicado oficial.

#VIDEO 👩‍⚕️En Nueva York al rededor de 15 mil enfermeras iniciaron una huelga para protestar por falta de personal, violencia laboral y recortes a beneficios médicos 👇👇 pic.twitter.com/VBSdRYY7mk — El Universal (@El_Universal_Mx) January 14, 2026

Demandas centrales: salarios, personal y seguridad en hospitales de Nueva York

El núcleo de las demandas del sindicato se concentra en tres aspectos que las enfermeras consideran críticos para garantizar tanto su bienestar como la seguridad de los pacientes.

En primer lugar, piden mejores niveles de dotación de personal, conocidos como safe staffing, que aseguren que cada enfermera tenga una carga de pacientes manejable y que se reduzcan los errores médicos derivados de la sobrecarga laboral, como lo registra la agencia Reuters.

Además, el sindicato exige protecciones contra la violencia en el lugar de trabajo, un problema que, según testimonios recogidos entre las propias profesionales, se ha incrementado en los últimos años sin una respuesta efectiva de la administración hospitalaria.

Reclaman también incrementos salariales y la preservación de prestaciones de salud, señalando que la inflación y el alto costo de la vida en Nueva York han erosionado los ingresos reales de las enfermeras.

Por su parte, los representantes de los hospitales han calificado algunas demandas del sindicato como “financieramente insostenibles”, afirmando que cumplirlas implicaría aumentos de gastos multimillonarios para sus operaciones.

A pesar de la falta de un acuerdo inmediato, las negociaciones continúan de forma escalonada entre el sindicato y cada uno de los sistemas hospitalarios afectados, con mediadores presentes en varias sesiones.

Los líderes sindicales han reiterado que están dispuestos a negociar, pero sin renunciar a las mejoras clave que consideran indispensables para la calidad de la atención médica.

El paro ha generado también reacciones de apoyo externo y organizaciones de trabajadores y grupos sociales han manifestado su solidaridad con las enfermeras.

Mientras tanto, las autoridades municipales y estatales han enfatizado que los hospitales seguirán operando, con contrataciones de personal temporal para garantizar la atención a pacientes, aunque no han descartado que el movimiento de huelga se prolongue si no se alcanzan compromisos tangibles.