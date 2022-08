Nueva York: mujer aseguró que se inseminó para no compartir a su bebé

La inseminación artificial es un método para la concepción muy utilizado por muchas mujeres alrededor del mundo, que se emplea, generalmente, cuando el caballero con quien intentan quedar en embarazo, por alguna razón, bien sea médica o por decisión propia, no puede.

Sin embargo, esta modalidad también se usa mucho cuando la mujer quiere ser madre soltera, es decir, sin que haya necesariamente un padre para la criatura o cuando ella no tiene una pareja estable y decide tener un hijo.

Entre tanto, hay un caso que está circulando en internet y ha llamado notablemente la atención de los internautas. Se trata de una mujer que decidió practicarse la inseminación artificial porque, según dijo, “no quería compartir a mi bebé”.

La historia se dio a conocer cuando la madre, identificada como Sykylar, a través de su cuenta en TikTok, compartió un video en el que explicó cuál había sido su deseo desde siempre, asegurando, además, que nunca se imaginó teniendo un hijo con alguien.

“Decidí elegir un donante que se pareciera a mí y fuera creativo y artístico. Realmente funcionó porque se parece a mí, no hay duda de que es mi hija. Me inseminé artificialmente en mi casa, por mi cuenta, con el esperma que me enviaron por correo. Fue un proceso muy fácil”, expresó la mujer.

“He hablado sobre contactar a un donador de esperma durante toda mi vida. Nunca me imaginé tener un bebé con alguien, lo quería hacer sola. He hablado también sobre ser producto de un divorcio, no quiero que mi hija pase por eso. No quería compartir a mi bebé y otra cosa es que nunca he conocido a un hombre que me gustara lo suficiente para tener un bebé con él”, agregó.

Entre tanto, su video recibió rápidamente muchos comentarios de diversas mujeres que admiraban su decisión: “Quiero ser madre soltera por elección y ver tus videos me impulsan para lograrlo pronto”; “ser una mamá soltera por elección es algo que poco se habla, me encanta que muestres lo positivo de ello”; “me gustó hacerlo a mí porque no tuve que pelearme por los métodos de crianza con nadie, yo sola lo decidí y punto”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la madre en dicha red social.

Así las cosas, vale aclarar que este proceso ”consiste en colocar en el interior del útero de la mujer una muestra seleccionada de semen, previamente preparada y optimizada en laboratorio, con el fin de incrementar el potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación del óvulo”, de acuerdo con Quirón Salud.

Agrega que, si el objetivo es aumentar las posibilidades de embarazo, “se estimulan hormonalmente los ovarios y se controla la ovulación para saber cuál es el mejor momento para hacer la inseminación”.

Mediante el procedimiento, “los espermatozoides se cargan en una cánula apropiada para la inseminación y esta se introduce por el cuello del útero para depositar los gametos en la región más cercana a las trompas del mismo. Este proceso es indoloro y no precisa reposo”, explican en QS.

Entre tanto, hay que aclarar que la infertilidad masculina “se debe a una baja producción de esperma, a anomalías en la función del esperma o a obstrucciones que impiden su salida. Las enfermedades, las lesiones, los problemas de salud crónicos, las elecciones de estilo de vida y otros factores pueden contribuir” a dicha afección, conforme registró Mayo Clinic.