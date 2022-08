Rodaje de ‘Rápidos y furiosos 10’ genera protestas en Los Ángeles, Estados Unidos

Los habitantes de un barrio de Los Ángeles en el que fueron grabadas escenas de las películas Rápido y furioso se manifestaron el viernes contra el rodaje de la próxima entrega de la saga, alegando que sus calles se han vuelto, desde entonces, escenario de carreras de autos ilegales.

Los vecinos se quejaron previo a la filmación el fin de semana de escenas en Angelino Heights, barrio histórico cercano al centro de la ciudad y residencia ficticia de Dominic Toretto en la película, el personaje que encarna Vin Diesel.

En la saga se realizan carreras ilegales conocidas como “tomas de las calles”, en las que una multitud se junta de noche para escuchar rugir a alta velocidad los motores de los vehículos en las vías de la ciudad.

Para Damian Kevitt, vecino y fundador de la asociación Streets Are For Everyone (Las calles son para todos, Safe), Rápido y furioso permitió “glorificar una actividad ilegal” al transformar Angelino Heights en un “destino turístico para las carreras callejeras ilegales”.

“No había carreras callejeras en el barrio antes de que ‘Rápido y furioso’ se filmara aquí”, agrega.

Bella, otra residente del barrio que no quiso dar su apellido, afirma que sus hijos sufren traumas por el ruido que los automóviles hacen de noche, y el miedo de ser aplastados.

Los estudios Universal deberían cambiar de lugar de rodaje, declara, mientras que Safe exige a la ciudad instalar reductores de velocidad y a decretar una política de tolerancia cero hacia las carreras callejeras.

La asociación también pidió a Universal Pictures agregar una mención en las películas de ‘Rápidos y furiosos’ para incitar a la gente a no participar en las carreras ilegales.

Universal no respondió de inmediato a una solicitud de la AFP.

El primer filme de ‘Rápidos y furiosos’ salió en 2001 y la franquicia se ha convertido en la octava serie cinematográfica más taquillera de la historia, con más de 6.600 millones de dólares en todo el mundo en diez películas.

Rápidos y furiosos 10, la undécima entrega de la saga, está prevista para mayo.

¿Cuál es la película de ‘Rápidos y furiosos’ con los choques más costosos?

Rápidos y furiosos es una saga que se caracteriza por mostrar espectaculares choques de carros en cada una de sus entregas. Sin embargo, muchas veces el costo de estas escenas pasa desapercibido y muy pocos se preguntan cuánto suman los daños a los vehículos que se utilizan.

En 2021, Uswitch se tomó el trabajo de analizar cuadro a cuadro cada una de las primeras ocho entregas y tomaron información de cada uno de los vehículos que se choca o se daña.

De esta manera, se le asignó a cada vehículo que sufrió daños un porcentaje de gravedad que se utilizó como aproximación de la depreciación relativa en el valor del vehículo para así calcular el valor del daño.

Para esto, utilizaron la base de datos de autos de películas de internet para verificar la marca, el modelo y el año de cada auto para cada película. Luego encontraron el precio de venta sugerido del fabricante para cada vehículo. También calcularon el número de autos en pantalla dados de baja.

Hasta el momento, la factura más grande en pantalla la ha pagado la versión de 2017, pues se estima que tuvieron un costo de US$4.431.446. Después de registrar cada accidente automovilístico en toda la línea de tiempo, la película habría dejado fuera de la ruta a unos 95 autos.

En segundo lugar está la de 2011 con daños por un total de US$1.838.791. Estimaciones indican que 37 autos en pantalla fueron cancelados.

‘Rapidos y furiosos 7′ (2015) donde apareció por última vez el fallecido Paul Walker, ocupa el tercer lugar, pues se estima que los choques por daños alcanzaron US$1.591.360 en daños y salieron de circulación unos 31 carros.

“Los fanáticos de la saga Fast and Furious sabrán que las películas están más enfocadas en la familia que en los autos rápidos en estos días, pero queríamos rendir homenaje a las verdaderas superestrellas de la franquicia: los vehículos mismos”, dijo Joel Kempson, experto en seguros de automóviles de Uswitch.

Después de este minucioso análisis se determinó que este fue el costo de los choques de cada una de las entregas.

La primera entrega de Rápido y furioso (2001) tuvo un costo de daños total de US$174.595.

Rápido y furioso 2 de 2003 tuvo un costo de US$579.514.

Rápido y furioso Reto Tokio de 2006 tuvo daños a los vehículos por US$532.162.

La edición de 2009, que se grabó en Brasil, tuvo un costo de US$504.992.

Rápidos y furiosos 5in control (2011) tuvo un costo de US$1.838.791.

Rápidos y furiosos 6 (2013) tuvo un costo total de daños por US$800.735.

Rápidos y furiosos 7 (2015) acarreó costos de US$1.591.360.

‘Rápidos y furiosos 8′ (2017) multiplicó las cifras hasta niveles astronómicos, pues el costo de los choques alcanzó los US$4.431.446.

*Con información de la AFP.