Sacerdote antiabortista fue expulsado del sacerdocio por publicaciones blasfemas

El Vaticano expulsó a un sacerdote estadounidense antiaborto, Frank Pavone, por lo que calificó como “comunicaciones blasfemas en las redes sociales”, así como por “desobediencia persistente” de su obispo.

Una carta a los obispos de EE. UU. del embajador del Vaticano en EE. UU., el arzobispo Christophe Pierre, obtenida este domingo 18 de diciembre, dice que la decisión contra Pavone, que encabeza el grupo antiaborto Sacerdotes por la vida, se tomó el 9 de noviembre y que no había ninguna posibilidad para una apelación.

Pavone había sido investigado por su entonces diócesis de Amarillo, Texas, por haber colocado un feto abortado en un altar y haber publicado un video del mismo en dos sitios de redes sociales en 2016.

El ex sacerdote publicaba con frecuencia sobre la política estadounidense y el aborto, y el video de el feto abortado iba acompañado de una publicación que decía que Hillary Clinton y la plataforma demócrata permitirían que continuara el aborto y que Donald Trump y la plataforma republicana quieren proteger a los niños por nacer.

Pavone sigue siendo un firme partidario de Trump: su cuenta de Twitter lo muestra con una gorra que dice “MAGA” y una foto de fondo del expresidente estadounidense, a quien muchos conservadores elogian por sus nominados a la Corte Suprema que anularon la decisión histórica que garantizaba el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos.

En un tuit de este domingo, Pavone se mostró desafiante, comparando su destino con el de los no nacidos.

“Entonces, en todas las profesiones, incluido el sacerdocio, si defiendes a los #nonatos, ¡serás tratado como ellos! La única diferencia es que cuando somos “abortados”, seguimos hablando, alto y claro”.

Sus partidarios denunciaron de inmediato la medida, incluido el obispo de Tyler, Texas, Joseph Strickland, quien se refirió al apoyo del presidente estadounidense Joe Biden al derecho al aborto como “malvado”.

“La blasfemia es que este santo sacerdote sea cancelado mientras que un malvado presidente promueve la negación de la verdad y el asesinato de los no nacidos a cada paso, los funcionarios del Vaticano promueven la inmoralidad y la negación del depósito de la fe y los sacerdotes promueven la confusión de género destruyendo vidas… maldad”, Strickland tuiteó.

Pavone por su parte, había apelado al Vaticano por las restricciones impuestas a su ministerio en 2011 por el obispo de Amarillo, logró aliviar las restricciones y se mudó lejos de Texas mientras permanecía activo con Priests for Life.

En su carta, Pierre citó información de la Congregación para el Clero de que Pavone se había laicizado —ya no puede presentarse como sacerdote— después de ser declarado culpable en un procedimiento canónico “de comunicaciones blasfemas en las redes sociales y de desobediencia persistente de los legítimos”, instrucciones de su obispo diocesano. La carta fue reportada por primera vez por la Agencia Católica de Noticias.

La declaración dice que a Pavone se le dio “amplia oportunidad de defenderse”, así como de someterse a su obispo. “Se determinó que el padre Pavone no tenía una justificación razonable para sus acciones”.

La declaración concluyó que, dado que Priests for Life no es una organización católica, dependería del grupo determinar si podría continuar o no con su papel “como laico”.

Cabe recordar que la laicización, o ser reducido al estado laico, es una de las sanciones más duras en el derecho canónico de la iglesia.