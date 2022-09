Una ‘sugar mommy’ de California, EE. UU., reveló cuánto gasta en su novio

Desde sus redes sociales, Kara Miller, una mujer estadounidense es conocida como “Sugar Mom”, cuyo equivalente en diferentes países es “Sugar Mommy”. Recientemente, esta mujer contó cuánto gasta semanalmente con su novio.

En sus publicaciones, esta mujer de 35 años y quien vive en California, hizo saber a sus seguidores que luego de pasar por un proceso de separación complicado, buscó darle otro rumbo a sus relaciones de pareja y tomó la decisión de pagarle a hombres más jóvenes que ella para que sean sus compañeros.

Tras su divorcio abrió perfiles en páginas de citas y allí destacaba en su información que estaba interesada en salir con jóvenes quienes quisieran un beneficio económico por tener citas con ella.

Aunque actualmente tiene novio desde hace 3 años, no niega que sigue saliendo con más hombres y que tiene una relación abierta con su pareja actual.

Según Miller, además del trato que sus compañeros le dan, lo que más le gusta a ella es el momento de pagarles y ver la reacción que estos tienen como respuesta y agradecimiento cuando reciben el pago.

“Cuando le pago a mi sugar baby la cuota semanal, amo ver cómo se le iluminan los ojos al ver el dinero. Es como la sensación más increíble del mundo. Sabiendo que, al hacer eso, pude alegrarle el día”, dijo en las publicaciones de sus redes sociales.

En ese sentido, Kara destacó que por semana paga a su pareja alrededor de 1.000 dólares, lo que en pesos colombianos equivale a 4.4 millones. Además, aseguró que en ocasiones le da bonos entre los 3 y 5 mil dólares, una cifra que iría desde los 12 a los 22 millones de pesos.

Por su parte, ella también da consejos y advertencias para que sus seguidores no sean víctimas de estafas en las redes por parte de supuestos Sugar Daddies o Sugar Mommies.

Kara y su trauma

La Sugar de las redes se ha caracterizado por ser una influencer abierta y contundente, hasta el punto de revelar recientemente que fue víctima de abusos sexuales, cuyos agresores quedaron impunes por sus delitos.

Kara escribió en uno de sus post la terrible historia vivió y que la llevó a verse afectada al momento de enfrentarse a sus relaciones.

“Soy una sobreviviente de abuso sexual. Mis abusadores nunca recibieron una condena por lo que me hicieron. La policía no me ayudó y me culpó por ‘salir de noche’. Esta no fue la razón por la que me violaron, pero me culpaba constantemente. Odié lo que era y caí en una profunda depresión”, publicó la influencer.

Dicho esto, agregó que “veía a mi agresor en todas mis parejas y tenía recuerdos que provocaron la ruptura de todas esas relaciones. Me sentía sola y sentía que no podía superarlo. 17 años después, me perdoné a mí misma y perdoné a la persona que me hizo esto porque sé que me culpaba constantemente y tenía un resentimiento que no podía sanar”.

Por último, dio palabras de apoyo para quienes también atravesaron una situación similar y “espero que quienes han sufrido abusos o violaciones sepan que no es su culpa y que no pueden culparse por ello. No importa lo que ocurra. Estamos juntos en esto, espero que sepan lo mucho que valen, aunque sientan que no son valiosos”.