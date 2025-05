¿Ahora sí les quedó claro?

Llevo casi dos años repitiendo lo que el pasado jueves el presidente Gustavo Petro acaba de confirmar: no se va a ir del poder y va a tocar sacarlo. Quedó claro esta semana que 2026 no va a ser un año electoral normal, y si la oposición y los empresarios no actúan ya y no cambian la manera como enfrentan este reto, pues vamos a acabar como Venezuela.

Tenía lista una columna sobre los 100 días de Donald Trump. Ya estoy aburrido de reiterar en público y en privado el escenario que veo venir y en el cual perdemos la democracia y la libertad. Ver que nadie enfrenta como toca esta catástrofe que viene es muy frustrante. Los empresarios y los políticos tienen preparadas sus flechas para defender la democracia, la libre empresa y la libertad, mientras al otro lado Petro tiene sus bombas nucleares listas para convertir a Colombia en una autocracia con él a la cabeza.

La manifestación del pasado jueves fue una simple demostración de poder y de capacidad de intimidación. Como Hitler lo hizo en Alemania, Petro tiene sus SS, la minga indígena y la primera línea, obviamente todos pagos, y ya dejó claro lo que va a hacer: va a comprar mucha más movilización y mucha más intimidación. Lo de 2021 va a ser un juego de niños comparado con lo que se viene, pues ahora van a utilizar el presupuesto de la nación para lograr su objetivo autoritario.

No acaba ahí la similitud con Hitler. Petro no solo putea, y perdón, pero así fue, a los congresistas de oposición, al presidente del Congreso y a los periodistas, sino que los amenaza con violencia en todo sentido. Hitler, como señal de poder, incendió el Reichstag –el Congreso de Alemania de entonces– y así acabó con la posibilidad de un contrapeso. Ya su marioneta, el corrupto exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pide el cierre del Congreso.

Esta presión, “si no me aprueban lo que quiero lo saco por decreto”, dice frente a las preguntas de la consulta popular, va a aumentar, no les quepa la menor duda, y si ellos no hacen algo, que debería darse en la Comisión de Acusaciones, van a acabar como una institución de papel, que es lo que precisamente quiere Petro. ¿Se acuerdan cuando la “minga” o los indígenas comprados rodearon el Congreso? ¿Se acuerdan cuando esos indígenas a sueldo se tomaron la revista SEMANA? Se vienen cosas peores.

Petro no es un demócrata, y ahora su vanidad y su narcisismo lo tienen encumbrado. Su reunión con Gustavo Bolívar es un síntoma: no quiere ninguna sombra. Él es el poder, los demás somos unos hijueputas, que es como ya se refiere a los que estamos en su contra. Ya el calificativo de nazi no le basta. Ahora, además, somos unos HP esclavistas o HP periodistas, para solo mencionar sus principales objetivos. Esta semana que acaba de terminar es apenas el principio de una guerra híbrida, algunos la llaman asimétrica, institucionalizada desde el poder en contra de los ciudadanos, de los opositores y de la libertad. NO SE EQUIVOQUEN.

Nuevamente repito, ¿qué hacer? Primero, organizar la calle, pero no con esas protestas que ya no bastan. No, es algo mucho más organizado para enfrentar la guerra híbrida, pues en la calle se va a definir todo, no en las urnas, desafortunadamente. Hace muchos años, luego de mi secuestro, con mi esposa creamos País Libre, una fundación para apoyar a las víctimas del secuestro y a sus familias, que sufrían en la soledad ese crimen brutal. Hoy, el riesgo es aún peor y es la libertad de millones la que está en juego. Volver a barajar y alistarnos para esa batalla debe ser el objetivo.

Abelardo de la Espriella creó una organización: Defensores de la Patria*. Ya tiene 50.000 miembros, yo ya me inscribí, y si ayuda para esta pelea, bienvenida. Hay que organizar ciudadanos que estén listos incluso a dejar la vida cuando nos toque enfrentar a la primera línea armada. Decenas de miles, ojalá millones, desarmados contra unos pocos armados debe ser el presupuesto, repito, como sucedió en Bangladesh y en Sri Lanka. Desde lo ciudadano, pues lo político anda en otra cosa.

La consulta es el mecanismo para crear el caos en todo sentido. Caos en las ciudades, caos en el Congreso, caos en el sistema electoral. En ese caos es que Petro va a crear las condiciones para quedarse. Pero no solo la calle se necesita. Se necesita una estrategia masiva de redes para movilizar y también para destapar todo lo que Petro y sus secuaces hacen. Con bodegas pagas, como ellos, hay que neutralizar esa narrativa y tener una narrativa propia.

Cada muerto por la crisis en la salud debería tener a Petro y al ministro Jaramillo como victimarios. Cada muerto en las Fuerzas Armadas debería tener a Petro como cómplice. De manera masiva y no uno que otro que lo dice. El mensaje está perdido.

Hay tantas otras cosas que se podrían hacer. Pero si no despertamos, y lo del jueves pasado es un campanazo de alerta, no hay nada que hacer, vamos a perder el país. De usted, de mí, de todos los que creemos en la libertad depende. ¿Está listo? Yo sí.